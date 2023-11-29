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Астрономы сделали редкое открытие гармоничной Солнечной системы

ByМамфо Брешиа

29 ноября, 2023
Астрономы сделали редкое открытие гармоничной Солнечной системы

Астрономы сделали необычное открытие — Солнечную систему с шестью планетами, которые движутся в идеальной гармонии, как большой космический оркестр. Эта солнечная система, названная HD 110067, расположена на расстоянии 100 световых лет в созвездии Вероники. Он оставался нетронутым внешними силами с момента своего рождения миллиарды лет назад.

Наблюдение за этой уникальной солнечной системой стало возможным благодаря сотрудничеству двух спутников-охотников за планетами: «Тесс» НАСА и «Хеопс» Европейского космического агентства. Шесть планет, обнаруженных на данный момент в HD 110067, больше Земли и имеют плотность, аналогичную плотности газовых гигантов в нашей Солнечной системе. Они расположены слишком близко к своей звезде, чтобы находиться в обитаемой зоне, что делает существование жизни в том виде, в каком мы ее знаем, маловероятным.

Синхронное движение этих шести планет — замечательное явление. Орбитальный период каждой планеты точно связан с другими, создавая резонанс, который можно охарактеризовать как «очень упорядоченный». Самая внутренняя планета совершает три оборота на каждые две орбиты своего ближайшего соседа. Вторая и третья ближайшие планеты, а также третья и четвертая ближайшие планеты также имеют этот синхронизированный узор. Две крайние планеты совершают четыре оборота на каждые три оборота.

Это открытие проливает свет на формирование и эволюцию солнечных систем по всей галактике Млечный Путь. По оценкам, лишь небольшая часть, примерно 1 из 100 систем, сохраняет такую ​​идеальную синхронность. Такие факторы, как планеты-гиганты, метеоритные бомбардировки и встречи с соседними звездами, могут нарушить этот хрупкий баланс.

Хотя астрономам известны другие синхронизированные солнечные системы, ни в одной из них нет такого количества планет, находящихся в таком гармоничном движении, как в HD 110067. Это открытие предоставляет ценную возможность для дальнейших исследований и сравнений. Изучая эту исключительную систему, ученые надеются получить более глубокое понимание сложной динамики, которая определяет формирование солнечных систем.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Каково значение открытия синхронной солнечной системы?
Ответ: Открытие солнечной системы с идеально синхронизированным движением планет дает ценную информацию о формировании и эволюции солнечных систем в галактике Млечный Путь.

Вопрос: Сколько планет в солнечной системе HD 110067?
Ответ: На данный момент в солнечной системе HD 110067 идентифицировано шесть планет, но, возможно, еще предстоит открыть еще несколько планет.

Вопрос: Пригодны ли какие-либо планеты в этой солнечной системе для жизни?
Ответ: Нет, ни одна из планет в обитаемой зоне HD 110067 не была определена как обитаемая. Близость к своей звезде делает эти планеты слишком горячими, чтобы поддерживать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем.

Вопрос: Что подразумевается под «резонансом» в контексте движения планет?
Ответ: Резонанс относится к точному и упорядоченному соотношению между периодами обращения различных планет Солнечной системы. В этом случае планеты HD 110067 движутся синхронно, создавая гармоничный резонанс.

By Мамфо Брешиа