Появилась революционная новая концепция освоения космоса, захватившая воображение любителей космоса во всем мире. Нигерийский аспирант Дэниел Акинвуми из уважаемого Университета Стратклайда недавно представил свою магистерскую диссертацию, в которой представил инновационный дизайн «межгалактического хаба» или I-HUB.

Диссертация Акинвуми затрагивает знакомые проблемы, с которыми сталкиваются энтузиасты космической среды обитания, подчеркивая решающую важность роботов, систем переработки замкнутого цикла и передовой радиационной защиты. Его обширный поиск литературы выявил несколько других концепций дизайна, которые имеют сходство с революционным I-HUB.

Одним из важнейших аспектов проекта является транспортировка системы в космос. В настоящее время планируется использовать Starship, самую большую из когда-либо созданных ракет, которая в настоящее время проходит испытания. Кроме того, Акинвуми предлагает использовать признанные технологии, такие как система жизнеобеспечения НАСА ECLSS и стандартные РИТЭГи в качестве источников энергии.

Системы производства продуктов питания являются еще одним важным фактором устойчивого развития среды обитания. Акинвуми изучает различные варианты, в том числе хорошо разработанную НАСА систему производства овощей, которая может легко интегрироваться в конструкцию I-HUB. Движение также является ключевым моментом, поскольку возможности исследования дальнего космоса нацелены на точку L2 Земля/Солнце и питаются от обширной солнечной электрической двигательной установки.

Для реализации этой дальновидной концепции необходимы значительные достижения в области роботизированных ассемблеров. Хотя идеальный сценарий предполагает сборку I-HUB на месте, в настоящее время сборка должна проводиться вблизи Земли из-за финансовых ограничений. Тем не менее, стратегическое расположение точки L2 Земля/Солнце имеет потенциал для научных исследований, поскольку на ней размещено несколько крупномасштабных телескопов.

Модульность играет жизненно важную роль в росте и адаптируемости I-HUB. Акинвуми предполагает постоянное расширение системы за счет добавления дополнительных модулей с течением времени, отражая взаимосвязанность модулей на Международной космической станции. Некоторые модули могут даже вращаться, чтобы противодействовать вредному воздействию микрогравитации на здоровье жителей в долгосрочной перспективе. Интегрированные коммуникации и замкнутые системы переработки ресурсов/жизнеобеспечения также являются неотъемлемыми компонентами.

В диссертации Акинвуми также подробно описывается бюджетная смета для различных систем и освещаются потенциальные риски и способы их снижения, такие как резервные системы жизнеобеспечения и надежная радиационная защита.

Хотя диссертация Акинвуми сопоставляет существующие идеи, а не представляет новаторские новые концепции, она служит многообещающей отправной точкой для будущих исследований. При дальнейшем развитии и исследованиях его идея I-HUB имеет невероятный потенциал для формирования будущего освоения космоса.

FAQ:

Вопрос: Что такое I-HUB?

Ответ: I-HUB означает межгалактический хаб, дальновидную концепцию дизайна самодостаточной и устойчивой космической среды обитания.

Вопрос: Кто разработал концепцию I-HUB?

Ответ: Дэниел Акинвуми, нигерийский аспирант Университета Стратклайда, представил концепцию I-HUB в своей магистерской диссертации.

Вопрос: Каковы некоторые ключевые особенности I-HUB?

Ответ: Некоторые примечательные особенности включают модульность для будущего расширения, использование существующих технологий, усовершенствованную радиационную защиту и замкнутую систему переработки ресурсов.

Вопрос: Какая транспортная система предлагается для I-HUB?

Ответ: Текущий план состоит в том, чтобы использовать Starship, самую большую ракету из когда-либо созданных, для транспортировки I-HUB в космос.

Вопрос: Как I-HUB занимается производством продуктов питания?

Ответ: В диссертации исследуются различные системы производства продуктов питания, в том числе система производства овощей НАСА, которая может быть интегрирована в I-HUB.