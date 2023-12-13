SpaceX вынуждена отложить запуск военного космического самолета X-37B

SpaceX и Космические силы США столкнулись с неожиданными проблемами, которые привели к задержке запуска военного космического самолета X-37B. Запуск, который первоначально был запланирован на эту неделю, теперь будет перенесен как минимум до конца декабря, а возможно, и дольше. Хотя точная природа проблем, вызвавших задержку, не разглашается, представители SpaceX и Space Force ссылаются на технические сбои, для устранения которых требуется дополнительное время. Хотя проблема с наземным оборудованием, которая первоначально помешала взлету в понедельник вечером, может быть решена уже в среду, решение других проблем, которые не были указаны, займет больше времени.

Задержка запуска космического самолета X-37B может оказать существенное влияние на другие миссии SpaceX. Одной из таких миссий является запуск первого коммерческого лунного корабля от Intuitive Machines, запланированный на январь. Стартовая площадка, которая будет использоваться для этой миссии, в настоящее время занята ракетой Falcon Heavy, и обычно требуется пара недель, чтобы перенастроить стартовую площадку между запусками Falcon Heavy и Falcon 9. Это означает, что Falcon Heavy необходимо будет вовремя очистить, чтобы запуск Intuitive Machines состоялся в соответствии с графиком. Задержка запуска космического самолета X-37B потенциально может вызвать конфликты в расписании и задержки других коммерческих миссий.

Несмотря на неудачи, и SpaceX, и Космические силы США усердно работают над решением проблем и запуском космического самолета X-37B до конца года. Запуск Falcon Heavy с помощью военного космического самолета, вероятно, получит высокий приоритет в графике запусков SpaceX, как только он будет готов к полету.

В целом, задержка запуска космического самолета X-37B подчеркивает сложности и проблемы, связанные с космическими миссиями, особенно те, которые связаны с требованиями национальной безопасности. Пока SpaceX и Космические силы США работают над решением проблемы, есть надежда, что проблемы будут решены своевременно, чтобы обеспечить успешный запуск военного космического самолета.