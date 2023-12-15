Новое исследование показывает, что ранние птицы разделяют ДНК с неандертальцами

Недавнее исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Сан-Франциско, обнаружило удивительную связь между современными людьми, которые являются ранними пташками, и нашими вымершими предками, неандертальцами. Используя базу данных с информацией о генетике, здоровье и образе жизни полумиллиона человек, исследователи сравнили гены, связанные с ранним подъемом, с ДНК неандертальцев и денисовцев.

Оказывается, люди, несущие те же генетические варианты раннего подъема, что и неандертальцы, также сообщили о предпочтении раннего пробуждения. Тони Капра, эволюционный генетик из Калифорнийского университета, объясняет: «Мы обнаружили множество вариантов неандертальцев, постоянно связанных со склонностью к жаворонку». Эти генетические варианты, вероятно, помогли нашим предкам адаптироваться к жизни в более высоких широтах Северной Европы.

Однако быть жаворонком само по себе, возможно, не было преимуществом. По словам Капры, генетические варианты указывают на более быстрые внутренние часы, которые лучше приспосабливаются к изменениям уровня освещенности в разные времена года. В районах с разной продолжительностью светового дня более гибкие биологические часы полезны для выживания.

Исследование также проливает свет на генетические различия между архаичными и современными людьми. С момента секвенирования генома неандертальца в 2010 году ученые изучают, чем наша ДНК отличается от ДНК наших предков. Кроме того, было обнаружено, что ДНК неандертальцев играет роль в определенных состояниях здоровья, например, оказывает небольшое влияние на течение инфекции Covid-19 и связана с болезнью Дюпюитрена.

Хотя неандертальцы исчезли около 40,000 XNUMX лет назад, их генетическое наследие живет во многих современных людях. Это новое исследование дает дальнейшее понимание нашей общей ДНК и того, как черты наших предков сформировали то, кем мы являемся сегодня. Итак, если вы ранняя пташка, вы можете поблагодарить свои неандертальские гены за то, что они помогают вам вставать и сиять каждое утро.