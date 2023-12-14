Новое исследование предполагает, что ДНК неандертальцев играет роль в поведении утренних жаворонков

Недавнее исследование показало, что люди, которые рано встают, возможно, обязаны своей привычкой своим древним предкам-неандертальцам. Исследователи обнаружили, что ДНК неандертальцев, которая сохраняется в геномах многих современных людей, может способствовать склонности некоторых людей быть «утренними жаворонками», людьми, которым удобнее просыпаться и ложиться спать раньше, чем другим.

Хотя большая часть неандертальских генов, приобретенных современными людьми в результате скрещивания, была уничтожена в ходе эволюции, небольшая их часть все еще сохранилась. Исследователи полагают, что эти гены помогли ранним современным людям адаптироваться к новой среде обитания, когда они мигрировали из Африки в Евразию.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировали ДНК как современных людей, так и неандертальцев, уделив особое внимание генам, которые регулируют циркадные ритмы человека или биологические часы. Они обнаружили, что эти гены имеют тенденцию усиливать склонность к жаворонку.

Чтобы проверить свои выводы, исследователи обратились к Британскому биобанку — базе данных, содержащей информацию о генетике и образе жизни более чем 500,000 XNUMX человек. Исследование подтвердило, что многие люди являются носителями этих генетических вариантов, связанных с ранним подъемом, что подтверждает связь между генами неандертальцев и поведением утренних жаворонков.

Однако важно отметить, что жаворонок определяется не только генами неандертальца. Существует множество других генетических, экологических и культурных влияний, которые влияют на режим сна человека. В целом влияние неандертальских генов на поведение утренних жаворонков относительно незначительно.

Ведущий исследователь исследования Джон Капра предполагает, что эти неандертальские гены были полезны для ранних современных людей, адаптирующихся к жизни в более высоких широтах. Капра считает, что эти гены указывают не на сам факт раннего пробуждения, а на более быстрые часы, которые лучше приспосабливаются к сезонным колебаниям уровня освещенности, обычно встречающимся в более высоких широтах.

Это новое исследование проливает свет на генетические факторы, влияющие на структуру сна, и дает представление об эволюционных адаптациях, осуществленных древними людьми в различных средах.