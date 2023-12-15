Запуск ракеты Vega задерживается из-за пропажи топливных баков

Ожидается существенная задержка окончательного запуска ракеты «Вега», отодвигающая его на сентябрь 2024 года. Причина задержки? Недостающие топливные баки. Инженеры в настоящее время пытаются найти решение этой необычной проблемы.

Ракета Vega имеет решающее значение для Arianespace и Европейского космического агентства (ESA), поскольку в настоящее время это их единственный жизнеспособный вариант для внутренних запусков. Предполагаемый преемник, Vega-C, столкнулся с собственными неудачами: неудачным запуском в 2022 году и отказом сопла во время испытаний в 2023 году, что делает его возвращение в полет маловероятным до конца 2024 года.

Эта задержка представляет собой проблему для европейского ракетного потенциала, поскольку вывод из эксплуатации «Ариан-5» и недоступность российских ракет «Союз» оставляют ракету «Вега» единственным вариантом. Его предполагаемая миссия — запуск Sentinel-2C, спутника наблюдения Земли, который является частью программы Copernicus.

Недостающие топливные баки предназначены для верхней ступени ракеты Vega, известной как верхний модуль Attitude Vernier (AVUM). Хотя сообщения о проблеме появились ранее в этом году, это было подтверждено во время недавнего заседания Совета ЕКА в Париже. Два из четырех баков жидкого топлива, необходимых для этапа AVUM, пропали без вести. Вопреки предположениям о краже, на заседании совета выяснилось, что резервуары были случайно списаны и раздавлены во время ремонта здания.

В ходе встречи директор космического транспорта ЕКА Тони Толкер-Нильсен представила два варианта решения проблемы. Первый вариант — использовать четыре квалификационных танка, но этим танкам более десяти лет, и им потребуется процесс переквалификации, что увеличивает риск неудачи. Предпочтительным вариантом является модификация существующей ступени AVUM ракеты Vega для размещения более крупных баков AVUM Vega-C, что позволит осуществить запуск в сентябре 2024 года.

Хотя ситуация вызывает затруднения, существует вероятность того, что «Вега-С» может вернуться в полет до окончательного запуска ракеты «Вега», если график продолжит смещаться. Кроме того, Толкер-Нильсен также упомянул о проблеме с верхней ступенью Ariane 6 во время испытаний в декабре 2023 года, но ожидается, что это не повлияет на целевой период запуска с середины июня до конца июля 2024 года для первой миссии Ariane 6.