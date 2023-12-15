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Обсерватория MIT Haystack назначила Филипа Дж. Эриксона новым директором

ByРоберт Эндрю

Декабрь 15, 2023
Обсерватория MIT Haystack назначила Филипа Дж. Эриксона новым директором

Обсерватория MIT Haystack назначила Филипа Дж. Эриксона своим новым директором с 1 января 2024 года, сменив Колина Дж. Лонсдейла. Мария Зубер, вице-президент Массачусетского технологического института по исследованиям, выразила уверенность в назначении Эриксона, заявив, что он является опытным ученым-радиологом и исследователем с большим послужным списком лидерства в сообществе Haystack.

Обсерватория Хейстек Массачусетского технологического института, основанная в 1961 году как часть Лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института и получившая независимый статус в 1970 году, представляет собой междисциплинарный исследовательский центр, занимающийся разработкой технологий для радионаучных приложений и изучением структуры Вселенной. Миссия обсерватории заключается в продвижении научного понимания космической среды Земли и содействии образованию будущих ученых и инженеров.

Эриксон, который присоединился к Haystack в 1995 году, имеет докторскую степень по физике космической плазмы Корнелльского университета. На протяжении многих лет он занимал различные должности в организации, в том числе руководил группой атмосферных и геокосмических наук, помощником директора и заместителем директора. Он возглавляет несколько проектов и является со-директором образовательных и общественных программ Haystack, а также студенческих исследовательских инициатив.

Заглядывая в будущее, Эриксон подчеркивает, что обсерватория Хейстек Массачусетского технологического института продолжит внедрять инновации в радионауке. Исследования обсерватории охватывают различные области: от изучения верхних слоев атмосферы Земли до изучения Солнечной системы, звезд, галактик и ранней Вселенной. Эриксон рад сотрудничать с талантливыми сотрудниками и расширять исследования в этих областях, способствуя стремлению человечества к знаниям.

Основные интересы Эриксона лежат в области геокосмической науки с упором на физику и динамику верхних слоев атмосферы Земли и окружающей магнитосферы. Он также стремится содействовать участию общества и является членом национальных и международных групп, занимающихся дистанционным радиоволновым зондированием.

Колин Лонсдейл занимал должность директора Haystack более 15 лет и перейдет на роль главного научного сотрудника. Лонсдейл, известный своим опытом в радиоастрономии, продолжит вносить вклад в исследования активных галактик, солнечного излучения и инновационные радионаучные космические миссии.

По словам Колина Лонсдейла, назначение Филипа Дж. Эриксона директором, как ожидается, будет способствовать дальнейшему успеху и росту обсерватории Хейстек Массачусетского технологического института под его умелым руководством.

By Роберт Эндрю