Обсерватория MIT Haystack назначила Филипа Дж. Эриксона своим новым директором с 1 января 2024 года, сменив Колина Дж. Лонсдейла. Мария Зубер, вице-президент Массачусетского технологического института по исследованиям, выразила уверенность в назначении Эриксона, заявив, что он является опытным ученым-радиологом и исследователем с большим послужным списком лидерства в сообществе Haystack.

Обсерватория Хейстек Массачусетского технологического института, основанная в 1961 году как часть Лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института и получившая независимый статус в 1970 году, представляет собой междисциплинарный исследовательский центр, занимающийся разработкой технологий для радионаучных приложений и изучением структуры Вселенной. Миссия обсерватории заключается в продвижении научного понимания космической среды Земли и содействии образованию будущих ученых и инженеров.

Эриксон, который присоединился к Haystack в 1995 году, имеет докторскую степень по физике космической плазмы Корнелльского университета. На протяжении многих лет он занимал различные должности в организации, в том числе руководил группой атмосферных и геокосмических наук, помощником директора и заместителем директора. Он возглавляет несколько проектов и является со-директором образовательных и общественных программ Haystack, а также студенческих исследовательских инициатив.

Заглядывая в будущее, Эриксон подчеркивает, что обсерватория Хейстек Массачусетского технологического института продолжит внедрять инновации в радионауке. Исследования обсерватории охватывают различные области: от изучения верхних слоев атмосферы Земли до изучения Солнечной системы, звезд, галактик и ранней Вселенной. Эриксон рад сотрудничать с талантливыми сотрудниками и расширять исследования в этих областях, способствуя стремлению человечества к знаниям.

Основные интересы Эриксона лежат в области геокосмической науки с упором на физику и динамику верхних слоев атмосферы Земли и окружающей магнитосферы. Он также стремится содействовать участию общества и является членом национальных и международных групп, занимающихся дистанционным радиоволновым зондированием.

Колин Лонсдейл занимал должность директора Haystack более 15 лет и перейдет на роль главного научного сотрудника. Лонсдейл, известный своим опытом в радиоастрономии, продолжит вносить вклад в исследования активных галактик, солнечного излучения и инновационные радионаучные космические миссии.

По словам Колина Лонсдейла, назначение Филипа Дж. Эриксона директором, как ожидается, будет способствовать дальнейшему успеху и росту обсерватории Хейстек Массачусетского технологического института под его умелым руководством.