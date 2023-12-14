Доктор Джереми Хейл возглавил факультет физики и астрономии UBC.

Доктор Джереми Хейл, известный эксперт в области астрофизики высоких энергий, назначен новым главой кафедры физики и астрономии Университета Британской Колумбии (UBC). Его полномочия начнутся 1 января 2024 года.

Кафедра, известная как одно из крупнейших и самых разнообразных подразделений физики и астрономии в Канаде, может похвастаться широким спектром исследовательских областей и преданным своему делу студенческим сообществом. Он обслуживает около 250 студентов бакалавриата, специализирующихся в области физики и астрономии, 240 студентов-инженеров-физиков и более 3,000 студентов первого курса, обучающихся по различным другим программам UBC.

Назначение доктора Хейла связано с большими ожиданиями, поскольку его отдел неизменно входит в число двух лучших в Канаде по своей исследовательской деятельности. Исследования, проводимые факультетом, охватывают впечатляющий спектр дисциплин, включая прикладную физику, астрономию, астрофизику, оптику, биофизику, физику конденсированного состояния, космологию, гравитацию, медицинскую физику, ядерную физику, физику элементарных частиц и теорию струн.

Доктор Мейган Аронсон, декан факультета естественных наук Университета Британской Колумбии, назвал процесс отбора прекрасной возможностью оценить направление деятельности факультета. Она выразила благодарность всем, кто участвовал в поиске, подчеркнув вдумчивые комментарии и общее видение, представленное доктором Хейлом.

Приняв бразды правления от доктора Колина Гэя, который возглавлял отделение в течение последнего десятилетия, доктор Хейл привнесет в свою новую должность богатый опыт и знания. За свою выдающуюся карьеру он внес значительный вклад в область астрофизики высоких энергий, сосредоточившись на понимании экстремальных астрофизических явлений, таких как белые карлики, черные дыры и нейтронные звезды.

Будучи уважаемым преподавателем, доктор Хейл разработал и провел инновационные и увлекательные курсы по физике и астрономии, предназначенные как для студентов, так и для аспирантов. Он особенно увлечен преподаванием ненаучных специальностей, интересующихся астрономией.

В своей новой роли главы отдела доктор Хейл стремится вывести факультет физики и астрономии UBC на новые высоты, стремясь к совершенству в исследованиях, образовании и инновациях. Его видение подчеркивает важность инклюзивности и сотрудничества, гарантируя, что отдел останется в авангарде достижений физики и астрономии.

Главный отборочный комитет по физике и астрономии, состоящий из выдающихся специалистов в этой области, сыграл решающую роль в выборе доктора Хейла новым руководителем отдела. Их опыт и знания способствовали принятию решения, укрепив уверенность в способности доктора Хейла возглавить отделение в новую эру.