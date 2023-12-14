Революция в физике элементарных частиц и ядерной физике с помощью VIRTUE: новая эра визуализации данных

Краткое описание: Революционное VR-приложение VIRTUE, разработанное Шоном Прейнсом, докторантом Калифорнийского университета в Риверсайде, меняет подходы ученых к анализу данных физики элементарных частиц и ядерной физики. VIRTUE предлагает исследователям революционный способ визуализации и изучения данных будущего электрон-ионного коллайдера (EIC) в Брукхейвенской национальной лаборатории. Благодаря своей захватывающей виртуальной среде VIRTUE предоставляет ученым, студентам и широкой публике интуитивное понимание сложных физических явлений, способствуя вовлечению и развитию научного образования.

Технология виртуальной реальности вышла за рамки развлечений и нашла замечательное применение в научной и образовательной сферах. VIRTUE, набор инструментов виртуальной интерактивной реальности для понимания EIC, — это новаторское приложение виртуальной реальности, созданное Шоном Прейнсом, аспирантом Калифорнийского университета в Риверсайде. С целью совершить революцию в анализе данных в физике элементарных частиц и ядерной физике, VIRTUE открывает новую эру визуализации и понимания.

Электрон-ионный коллайдер (EIC), новаторский исследовательский центр в Брукхейвенской национальной лаборатории в Нью-Йорке, углубится в тайны «сильной силы», связывающей атомные ядра вместе. VIRTUE, созданный специально для EIC, позволяет ученым визуализировать эксперименты и моделировать данные, связанные с электрон-протонными столкновениями. Представляя эти столкновения в виртуальной среде, VIRTUE предлагает исследователям совершенно новый способ изучения данных физики элементарных частиц и ядерной физики как в пространстве, так и во времени.

Мигель Арратиа, доцент UCR и советник Preins, подчеркивает огромные преимущества технологии VR в приобретении интуиции и понимания во время анализа данных. Он заявляет: «Это первый раз, когда кто-либо визуализировал столкновения EIC. До нашей работы никто толком не знал, как выглядели события». VIRTUE не только помогает исследователям, но и служит инновационной платформой для широкой аудитории. Видео, созданные с помощью VIRTUE, уже привлекли внимание общественности, эффективно подчеркивая значимость предстоящего EIC.

Одним из ключевых преимуществ VIRTUE является его способность обеспечить захватывающее и интуитивное понимание сложных физических явлений. С помощью виртуальной реальности учёные могут почувствовать масштаб и изучить тонкости данных так, что их невозможно воспроизвести на маленьком экране. Этот инструмент расширяет возможности распознавания образов, способствуя более глубокому пониманию данных. Более того, VIRTUE служит бесценным образовательным инструментом, привлекая молодых ученых и делая физику коллайдеров более доступной.

VIRTUE предлагает удобный интерфейс, доступный даже без гарнитуры VR. Программу можно загрузить и запустить на большинстве современных компьютеров под управлением Windows, macOS и Linux. В дополнение к возможностям настройки, VIRTUE обеспечивает предварительный просмотр научных исследований, которые будут проводиться в EIC, позволяя пользователям получить представление о внутренней работе детекторов частиц и реконструкции физических явлений на основе необработанных данных.

Мотивация Прейнса запустить VIRTUE проистекает из желания сделать физику коллайдеров более доступной и рассказать студентам о чудесах детекторов частиц. Представляя VIRTUE студентам-исследователям, Прейнс уже начал трансформировать методы, используемые в обучении физике коллайдеров и детекторов.

В заключение отметим, что VIRTUE знаменует собой значительный шаг вперед в области анализа данных физики элементарных частиц и ядерной физики. Это новаторское приложение виртуальной реальности не только дает исследователям новые идеи, но и служит иммерсивным образовательным инструментом, вдохновляющим следующее поколение ученых. С VIRTUE границы визуализации данных в физике расширяются, открывая мир возможностей для научных исследований.