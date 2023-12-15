Лесные пожары в Калифорнии превращают металл почвы в канцероген, переносимый по воздуху, показало исследование

Недавнее исследование, проведенное учеными из Стэнфордского университета, показало, что сильная жара от климатических лесных пожаров в Калифорнии приводит к тому, что металл, обычно встречающийся в почве, становится канцерогеном, передающимся по воздуху. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, подчеркивает опасные уровни токсичного хрома, присутствующего в районах Северной Калифорнии, сильно пострадавших от лесных пожаров в 2019 и 2020 годах.

Хром, особенно шестивалентная форма хрома, известная как хром 6, очень токсичен и связан с многочисленными проблемами со здоровьем, включая рак легких. Исследование показывает, что по мере того, как лесные пожары усиливаются из-за длительной засухи и волн жары, доброкачественная форма хрома, известная как хром 3, обнаруженная в почвах, трансформируется в более вредный хром 6.

Ученые подчеркнули, что это открытие имеет последствия за пределами Калифорнии, поскольку другие богатые металлами регионы мира, включая Африку, Австралию и Канаду, также находятся под угрозой. Ведущий автор исследования Аландра Мари Лопес собрала образцы почвы и золы с мест пожаров сразу после лесных пожаров и даже несколько месяцев спустя обнаружила высокие концентрации хрома-6 в частицах, находящихся в воздухе.

Хотя исследователи не проверяли наличие хрома 6 в воздухе, уровни, обнаруженные в поверхностной почве, позволяют предположить, что люди, живущие с подветренной стороны от лесных пожаров, включая пожарных и близлежащие сообщества, могут подвергнуться непосредственному риску, если токсичный металл попадет в воздух. Исследование также подчеркивает необходимость дальнейших исследований воздействия лесных пожаров на другие тяжелые металлы, присутствующие в почве.

Исследователи предполагают, что контролируемые сжигания с целью уменьшения запасов топлива в лесах могут помочь смягчить тяжесть лесных пожаров и уменьшить объем хрома 6 в почве. Кроме того, они рекомендуют защитные меры, такие как ношение масок, пребывание в помещении и установка очистителей воздуха во время лесных пожаров. Также необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять потенциальную мобилизацию шестивалентного хрома в поверхностные воды на выжженных территориях после дождя.

Эти результаты подчеркивают острую необходимость повышения осведомленности и принятия превентивных мер для защиты сообществ от опасностей, создаваемых лесными пожарами и превращением металлов почвы в канцерогены.