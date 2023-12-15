Птица и человек образовали необычную связь в Пенсильванском лесу

Краткое описание: Мужчина по имени Билл Хартлайн купил 50 акров лесной земли недалеко от Манси, штат Пенсильвания, с намерением найти уединение и построить дом для престарелых. Он даже не подозревал, что у него возникнет уникальная связь с рябчиком, которого он ласково назвал Мистер Гроуз. Птица следила за мистером Хартлайном и общалась с ним в течение трех лет, даже катаясь у него на плечах и мешая ему в повседневной деятельности. Хотя мистер Хартлайн считает птицу своим другом, он недоумевает, почему тетерев выбрал его. Исследования могут вскоре пролить свет на эту необычную взаимосвязь.

Птица и человек установили удивительную связь в дикой местности Пенсильвании

В лесу Пенсильвании недалеко от Манси стремление человека к одиночеству приняло неожиданный оборот. Билл Хартлайн, купивший участок засаженной деревьями земли, обнаружил, что он был не один во время похода в 2020 году. В тот вечер к нему подошел рябчик с характерным ирокезом и пестрыми перьями и с тех пор был рядом с ним.

Птичий компаньон, получивший прозвище «Мистер Гроуз», вписался во все аспекты жизни мистера Хартлайна. Птица следует за ним повсюду, садясь ему на плечи и даже катаясь на тракторе. Однако неустанное внимание иногда может быть трудным. Мистер Гроуз становится помехой, когда мистер Хартлайн или его гости пытаются уйти, поскольку птица бросается под машину, чтобы не дать им уйти.

Несомненно дружелюбный, тетерев имеет свои озорные наклонности. Он часто развязывает шнурки и дергает за волосы, чем заслужил как расположение, так и разочарование мистера Хартлайна.

Несмотря на периодические неудобства, мистер Хартлайн считает мистера Грауса настоящим другом. Он задается вопросом, почему птица выбрала его, но надеется, что вскоре исследователи смогут пролить свет на их необыкновенную связь.

Захватывающая дружба между этим человеком и птицей демонстрирует неожиданные связи, которые могут возникнуть на бескрайних просторах природы. Он служит напоминанием о том, что даже в одиночестве можно найти уникальное общение.