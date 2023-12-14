Исследование показывает способность ворон учиться и использовать инструменты

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, раскрывает понимание когнитивных способностей американских ворон и их навыков использования инструментов. Исследование, проведенное совместными усилиями университетов Вашингтона, Флориды и Юты, включало наблюдение за мозгом американских ворон, когда они использовали камни для получения пищи из трубки, наполненной водой.

Исследователи обнаружили, что центры моторного обучения и тактильного контроля в мозгу более опытных ворон активируются во время использования инструментов. С другой стороны, в мозге менее опытных ворон наблюдалась активация сенсорных центров и центров обработки высшего порядка. Это говорит о том, что умение обращаться с инструментами связано со специфическими воспоминаниями и мышечным контролем.

Интересно, что исследование также показало, что самки ворон были особенно искусны в использовании инструментов, демонстрируя более высокий уровень мастерства по сравнению с их коллегами-самцами. Исследователи предполагают, что это может быть связано с заботой и менее доминирующей ролью самок ворон, что, возможно, увеличило их способность использовать инструменты.

Хотя только некоторые виды ворон известны своим врожденным умением пользоваться орудиями, например новокаледонская ворона и гавайская ворона, это исследование показывает, что другие виды ворон, включая американскую ворону, обладают нейронной гибкостью для изучения и использования инструментов.

Чтобы изучить активность мозга ворон, исследователи использовали неинвазивный метод, называемый позитронно-эмиссионной томографией с 18F-фтордезоксиглюкозой (ФДГ-ПЭТ). Этот метод позволил им исследовать деятельность мозга без необходимости хирургического вмешательства или имплантатов, что свело к минимуму стресс для ворон. ФДГ-ПЭТ также широко используется в медицинской визуализации, например, при диагностике болезни Альцгеймера.

В ходе экспериментов исследователи обучали ворон использовать камни для решения модифицированной версии задачи из басни Эзопа. Вместо кувшина с водой использовалась прозрачная трубка, снаружи которой висели камни, чтобы воронам было удобно поднимать уровень воды. Наградой на дне тюбика служила сырная слойка.

Исследователи обнаружили, что обучение ворон использованию камней было относительно простым, и птицы быстро научились необходимым шагам для получения награды.

Это исследование способствует нашему пониманию когнитивных функций врановых и предоставляет дополнительные доказательства интеллекта и способностей ворон к решению проблем. Благодаря своему замечательному использованию инструментов и адаптируемым нейронным сетям вороны продолжают очаровывать исследователей и предлагать понимание сложности поведения животных.