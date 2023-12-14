Сокращение донорства эмбрионов ЭКО препятствует научным исследованиям в Великобритании

Недавний отчет показывает значительное снижение количества донорских эмбрионов ЭКО для научных исследований в Великобритании за последние 15 лет. Это число резко упало с 17,925 2004 эмбрионов, пожертвованных в 675 году, до всего лишь 2019 в XNUMX году. Причины этого снижения многогранны и включают такие факторы, как коммерциализация ЭКО, перегруженность клиник Национальной службы здравоохранения и громоздкая документация.

Последствия этого снижения имеют далеко идущие последствия: исследовательские программы страдают, а пациенты получают эмоциональные травмы. Многие пациенты столкнулись с длительными задержками и дополнительными расходами за хранение из-за сложного процесса донорства. Исследователь стволовых клеток Кэти Ниакан из Кембриджского университета выразила обеспокоенность по поводу упущенного потенциала этих высококачественных эмбрионов, заявив, что они могут иметь неоценимое значение для исследовательских целей.

Управление по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA), орган надзора за рождаемостью в Великобритании, стремится упростить процесс получения согласия для потенциальных доноров. В настоящее время доноры должны давать согласие на конкретные исследовательские проекты, но HFEA предлагает создать банк эмбрионов, куда можно будет распределять пожертвования по мере необходимости. Хотя консультация, проведенная HFEA, показала, что половина респондентов поддержала идею банка эмбрионов, подавляющее большинство населения (86%) выступило против нее.

Интересно, что HFEA признал проблемы, связанные с текущим процессом получения согласия, но все же пришел к выводу, что существует определенная поддержка общего согласия на исследование банков эмбрионов. Этот вывод, по-видимому, противоречит мнению большинства общественности, выраженному в ходе консультации.

Необходимо приложить усилия, чтобы решить проблему сокращения донорства эмбрионов ЭКО и обеспечить более плавный процесс для потенциальных доноров. Упрощение процесса получения согласия и решение проблем пациентов и общественности являются ключом к преодолению этих проблем. Поступая таким образом, Великобритания сможет максимизировать потенциал этих запасных эмбрионов и способствовать дальнейшим научным прорывам.