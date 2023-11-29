Новое исследование выявило разнообразный рацион питания древних людей в период среднего палеолита

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Зенкенбергского центра эволюции человека и палеосреды (SHEP) при Тюбингенском университете, пролило свет на пищевые привычки древних людей в период среднего палеолита. Вопреки предыдущим предположениям, исследование показало, что эти древние гоминины потребляли более разнообразную диету, чем считалось ранее.

Благодаря анализу участка в горах Загрос в Иране исследователи обнаружили доказательства потребления широкого спектра животных. Было обнаружено, что между 81,000 45,000 и XNUMX XNUMX лет назад местные гоминиды на этом участке поедали копытных, в том числе копытных млекопитающих, таких как свиньи, олени, коровы, лошади и слоны. Кроме того, результаты указывают на потребление черепах, птиц, хищных млекопитающих и даже рыбы, хотя они потреблялись более спорадически.

Эти результаты бросают вызов представлению о том, что древние люди в первую очередь полагались на потребление копытных. Исследование предполагает, что рацион этих гомининов был более разнообразным и напоминал пищевые привычки неандертальцев и их родственников в других регионах.

Горы Загрос в Иране имеют большое значение для изучения эволюции человека в Юго-Западной Азии в период среднего палеолита. Благодаря своему замечательному разнообразию окружающей среды и неоднородной топографии горы дают ценную информацию о жизни древних людей.

В то время как более ранние археологические находки в этом регионе в основном касались копытных, исследователи на стоянке Гар-э Буф обнаружили свидетельства существования хищных млекопитающих и черепах, расширяя наше понимание диетического выбора этих древних гомининов.

Исследование также показало, что черепахи были неотъемлемой частью их рациона. Исследователи обнаружили останки различных видов птиц и окаменелости хищников, в том числе крупной хищной кошки, возможно, леопарда и рыжей лисы. Они пришли к выводу, что черепахи, вероятно, были поджарены в панцирях, основываясь на следах ожогов, обнаруженных на их внешности.

Эти находки указывают на то, что ранние люди в период среднего палеолита в регионе Загрос имели разнообразное охотничье поведение, что подтверждается аналогичными находками в других частях Евразии. Исследование подчеркивает сложность диеты наших предков и подчеркивает необходимость продолжения исследований для дальнейшего понимания эволюции человека.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое период среднего палеолита?

Период среднего палеолита относится к периоду времени в предыстории человечества, который длился примерно от 250,000 30,000 до XNUMX XNUMX лет назад. Для него характерно использование отщеповых орудий и широкое использование огня.

Вопрос: Что недавнее исследование показало о диете древних людей в период среднего палеолита?

Исследование показало, что ранние люди в период среднего палеолита имели более разнообразную диету, чем предполагалось ранее. Они потребляли не только копытных, но и черепах, птиц, хищных млекопитающих и иногда даже рыбу.

Вопрос: Почему регион гор Загрос важен для изучения эволюции человека?

Горы Загрос в Иране считаются ключевым географическим регионом для изучения эволюции человека в Юго-Западной Азии в период среднего палеолита. Горы предлагают огромное разнообразие окружающей среды и сложную топографию, что дает ценную информацию о жизни древних людей.

Вопрос: Каких животных потребляли древние люди в регионе Загрос?

Исследование выявило доказательства того, что древние люди в регионе Загрос потребляли копытных, таких как свиньи, олени, коровы, лошади и слоны. Они также иногда потребляли черепах, птиц, хищных млекопитающих и рыбу.

Вопрос: Как черепахи потреблялись древними людьми?

Основываясь на следах ожогов, обнаруженных на панцирях ископаемых черепах, исследователи пришли к выводу, что черепахи поджаривались в панцирях, прежде чем их съесть.

Вопрос: Что это исследование говорит об охотничьем поведении ранних людей в период среднего палеолита?

Исследование предполагает, что охотничье поведение ранних людей в период среднего палеолита в регионе Загрос было более разнообразным, чем считалось ранее. У них была более разнообразная диета, аналогичная находкам в других частях Евразии.