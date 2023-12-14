В поисках утраченной атмосферы: удивительные открытия CUTE

Недавнее исследование, проведенное Колорадским экспериментом по ультрафиолетовому транзиту (CUTE), выявило захватывающую информацию об испарении атмосферы так называемых «горячих юпитеров», газовых гигантов, вращающихся вокруг своих звезд. CUTE, небольшой спутник, оснащенный единственной ультрафиолетовой ПЗС-камерой, наблюдал за семью горячими Юпитерами и обнаружил изменения в скорости их испарения и атмосфере.

Поскольку горячие Юпитеры вращаются очень близко к своим звездам, их атмосфера расширяется и раздувается из-за сильной жары. Следовательно, эти раздутые атмосферы восприимчивы к звездным радиационным ветрам, которые могут сдувать газы и создавать кометные хвосты. Наблюдения CUTE позволили ученым определить закономерности поглощения и вывести химические характеристики звездного света, проходящего через эти атмосферы.

Неожиданные открытия показали, что некоторые горячие Юпитеры быстро теряют атмосферный материал, в то время как другие остаются относительно стабильными. Например, было замечено, что WASP-189b теряет ошеломляющие 400 миллионов килограммов (900 миллионов фунтов) материала в секунду. С другой стороны, MASCARA-4b не показала заметной потери газа. Между тем, KELT-9b, известная как самая горячая экзопланета, обнаруженная на сегодняшний день, демонстрировала лишь скромное испарение атмосферы.

Хотя причины таких различий в скорости испарения еще не до конца понятны, ученые предполагают, что гравитационная сила планеты и уровень активности ее звезды могут играть важную роль. Дальнейшие исследования с использованием данных CUTE могут пролить свет на это явление и потенциально углубить наше понимание планет за пределами нашей солнечной системы.

Более того, исследования CUTE выходят за рамки горячих юпитеров. Изучая потерю атмосферы в больших масштабах, исследователи надеются получить представление о процессах, которые способствуют истощению меньших миров, таких как Марс. Понимание этих механизмов может помочь раскрыть происхождение и эволюцию различных планетных систем.

Миссия CUTE, представив свои результаты на встрече Американского геофизического союза в Сан-Франциско в 2023 году, намерена продолжить изучение разнообразного спектра горячих юпитеров до своего завершения в 2027 году. Этот амбициозный проект поддерживается студентами и аспирантами Университета Колорадо, Боулдер, может революционизировать наше понимание экзопланетных атмосфер и процесса их испарения.