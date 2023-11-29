Перед лицом катастрофы: непредсказуемое отступление ледника Кадмана

На фоне тревожной тенденции отступления ледников во всем мире последней жертвой стал ледник Кадман в Антарктиде. Это массивное ледяное образование, расположенное на западном побережье Антарктического полуострова, претерпело ошеломляющее отступление на 5 миль (8 километров) всего за 2.5 года с ноября 2018 года по май 2021 года. Удивительно, но обрушение шельфового ледника Кадмана, плавучей части стоя на якоре, последовал за этим быстрым отступлением. Такие беспрецедентные события ошеломляют ученых и вызывают тревогу за будущее.

Бенджамин Уоллис, гляциолог из Университета Лидса, выразил удивление по поводу скорости разрушения Кэдмана и значительной потери льда. Ледник постепенно истончался с начала 2000-х годов, хотя недавнее повышение температуры океана в 2018 и 2019 годах, вероятно, ускорило этот процесс. Глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, усугубило этот сценарий, ослабив шельфовый ледник, пока он в конечном итоге не уступил место. По прогнозам, с потерей этого жизненно важного буфера ледник Кадман будет сбрасывать воду в океан даже быстрее, чем его нынешний годовой сток, составляющий 2.38 миллиарда тонн (2.16 миллиарда тонн). Этот усиленный осушение ледников напрямую способствует повышению уровня моря, создавая значительную угрозу для прибрежных регионов по всему миру.

Помимо непосредственных последствий тяжелого положения ледника Кадмана, скрывается история, которая проливает свет на сложность изменения климата в полярных регионах. Соседние ледники на западе Антарктического полуострова не отреагировали таким же образом, что позволяет предположить наличие подводных хребтов, которые действуют как защитные барьеры на пути потепления морей. Однако, поскольку температура океана продолжает повышаться, щит, обеспечиваемый подводной геологией, вероятно, ослабнет, поставив эти ледники под угрозу. Таким образом, ледник Кадмана служит переломным моментом в гляциологии, который дает ценную информацию о потенциальной судьбе соседних с ним собратьев.

Профессор Майкл Мередит из Британской антарктической службы подчеркивает важность этого исследования, подчеркивая внезапную нестабильность и быстрое отступление кажущихся стабильными ледников. Исследование подчеркивает острую необходимость создания комплексной сети наблюдений за океаном, охватывающей Антарктиду, особенно в регионах, расположенных вблизи сложных ледниковых образований. Увеличивая нашу способность проводить точные измерения, ученые могут уточнить свое понимание последствий изменения климата и помочь в разработке эффективных стратегий смягчения последствий.

FAQ

Почему ледник Кадмана испытал такое резкое отступление?

Отступление ледника Кадмана ускорилось из-за более высоких, чем обычно, температур океана в 2018 и 2019 годах, что, возможно, усилилось из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека. Эти факторы ослабили шельфовый ледник ледника, что привело к его обрушению.

Как отступление ледника Кадмана влияет на уровень моря?

Увеличение сброса воды с ледника Кадмана в океан напрямую способствует повышению уровня моря, создавая угрозу прибрежным регионам во всем мире.

Какие уроки можно извлечь из соседних ледников?

Соседние ледники на западе Антарктического полуострова отреагировали не так, как ледник Кадмана. Это указывает на то, что подводные хребты могут временно защищать их от потепления моря. Однако, поскольку температура океана продолжает повышаться, эта защита может оказаться недостаточной.

Какие меры необходимы для устранения последствий изменения климата в Антарктиде?

Чтобы лучше понять и смягчить последствия изменения климата в Антарктиде, решающее значение имеет комплексная сеть наблюдений за океаном. Эта сеть позволит ученым собирать необходимые данные, особенно в регионах, где преобладают сложные ледниковые образования.