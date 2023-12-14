Новое исследование показывает распространенность обнаженных звездных ядер

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science, дало новое представление о распространенности во Вселенной лишенных звездных ядер. Исследование, проведенное астрофизиком Марией Драут и ее командой из Университета Торонто, было сосредоточено на Большом и Малом Магеллановом Облаке, двух карликовых галактиках, вращающихся вокруг Млечного Пути.

Хотя теории предполагали, что лишенные звездные ядра должны быть обычным явлением, астрономы изо всех сил пытались найти конкретные примеры. Однако Драут и ее коллеги выявили 16 звезд с обнаженными «внутренностями» в ходе исследования миллионов звезд в Магеллановых облаках. Эти открытые ядра состоят из элементов, выкованных глубоко внутри ядра звезды, которые обычно скрыты под слоями водорода.

Исследование показало, что эти лишенные звездные ядра обычно встречаются в двойных системах, где один партнер отнимает более половины массы другого, оставляя его ядро ​​открытым. Этот процесс может занять десятки или сотни тысяч лет. Открытые ядра излучают яркий ультрафиолетовый свет, благодаря чему их легче идентифицировать.

Открытие этих лишенных звездных ядер имеет важное значение для понимания различных космологических явлений, включая гравитационные волны и некоторые типы сверхновых. Кроме того, идентификация этих выделенных ядер имеет решающее значение для прогнозирования количества слияний нейтронных звезд, которые смогут обнаружить детекторы гравитационных волн, такие как LIGO.

Драут и ее команда также полагают, что может быть еще много раздетых, каннибализированных звезд, которые остаются скрытыми от глаз. По их оценкам, две из каждых трех этих звезд могут быть меньше своих звезд-компаньонов и эффективно скрыты их более ярким светом.

В целом, это исследование проливает новый свет на распространенность лишенных звездных ядер во Вселенной и их роль в фундаментальных космических процессах. Благодаря дальнейшему развитию телескопов и продолжению исследований астрономы надеются обнаружить больше таких космических жертв в будущем.