Изменение орбиты Земли раскрывает тайны древней Сахары в Африке

Пустыня Сахара, известная своим бесплодным и засушливым ландшафтом, когда-то была пышной зеленой саванной, изобилующей жизнью. Ученые обнаружили, что превращение Сахары в пустыню — это не постоянное состояние, а скорее циклическое явление, происходящее примерно каждые 21,000 XNUMX лет. Это интригующее открытие проливает свет на чувствительность Сахары к изменениям климата и дает представление о последствиях современного изменения климата.

Благодаря обширным исследованиям и моделированию команда специалистов по моделированию климата и антропологов определила причину озеленения Сахары. Значительную роль в этой трансформации сыграли изменения орбитальной прецессии Земли, небольшое покачивание планеты при ее вращении. Колебание земной оси привело к тому, что Северное полушарие приблизилось к Солнцу в летние месяцы, что вызвало повышение температуры и повышенное удержание влаги в воздухе. Это привело к усилению западноафриканской муссонной системы и смещению африканского пояса дождей на север. В Сахаре наблюдалось увеличение количества осадков, что способствовало распространению растительности и образованию саванн и лесистых лугов в пустыне.

Интересно, что эти циклические периоды влажности в Северной Африке совпадают с изменениями орбиты Земли, известными как циклы Миланковича. Эти циклы включают эксцентриситет, наклон и прецессию, каждый из которых влияет на количество энергии, которую Земля получает от Солнца. Цикл прецессии, который происходит каждые 21,000 XNUMX лет, по-видимому, является доминирующей движущей силой позеленения Сахары. Во время более теплого лета в Северном полушарии увеличение количества осадков положило начало влажной фазе, что позволило расширить растительность по всему региону.

Однако исследование показывает, что влажные периоды не случались во время ледниковых периодов, когда полярные регионы были покрыты большими ледниковыми щитами. Охлаждающий эффект этих ледяных щитов противодействовал влиянию прецессии и подавил расширение африканской муссонной системы. Эта корреляция между наличием ледяных щитов и отсутствием влажных периодов подчеркивает значительную связь между высокими широтами и тропическими регионами.

Понимание исторических изменений климата в Сахаре имеет решающее значение для понимания текущих последствий изменения климата, вызванного деятельностью человека. Поскольку температура продолжает повышаться, существует вероятность усиления силы муссонной системы, что повлияет как на местные, так и на глобальные экосистемы. Кроме того, чувствительность Сахары и ее роль как ворот для распространения видов между Северной Африкой и странами Африки к югу от Сахары подчеркивают влияние орбиты Земли на структуру биоразнообразия. Это исследование предлагает ценный взгляд на динамичную природу Сахары и ее экологическое значение на протяжении всей истории.