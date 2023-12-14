Звездочеты ожидают впечатляющего метеорного дождя на фоне различных уровней светового загрязнения

Звездочеты со всего мира с нетерпением ожидают одного из самых потрясающих зрелищ падающих звезд на этой неделе, поскольку ежегодный метеорный поток Геминиды достигает своего пика. Поток этого года, известный как «Рождественские огни природы», обещает быть особенно замечательным: более 100 метеоров в час освещают ночное небо.

Однако возможность насладиться этим небесным зрелищем во многом зависит от их местоположения и уровня светового загрязнения в этом районе. В Великобритании, например, наблюдаются значительные различия в уровнях светового загрязнения в разных городах. Недавнее исследование показало, что 12 городов страны относятся к категории стран с наибольшим световым загрязнением, включая Лондон, Манчестер и Бирмингем. Напротив, есть 20 городов со значительно более низким уровнем светового загрязнения, таких как Ланкастер, Чиппенхем, Фолкстон, Труро и Винчестер, где Млечный Путь можно наблюдать более четко.

Метеорный поток Геминиды вызван обломками астероида Фаэтон, открытого в 1862 году. Эти метеоры особенно популярны среди астрономов из-за их яркости и разноцветности, часто проявляющихся в виде полос желтого, зеленого и синего света. Рекомендуется найти темный участок неба вблизи созвездия Близнецов, из которого, кажется, исходят метеоры, и терпеливо ожидать завораживающего зрелища. Никакой телескоп или бинокль не требуются, поскольку падающие звезды лучше всего видны невооруженным глазом.

Пик метеорного дождя в этом году достигнет вечера четверга около 7:30, что сделает его невероятным зрелищем для тех, кому посчастливилось оказаться в районе с минимальным световым загрязнением. Поскольку поток совпадает с новолунием, что приводит к более темному небу, астрономы и ученые предсказывают, что 2023 год будет исключительно благоприятным годом для наблюдения за полосами метеоров по небу.

Итак, находитесь ли вы в ярко освещенном городе или в месте с более чистым ночным небом, найдите минутку, чтобы оценить чудеса Вселенной наверху. Метеорный поток Геминиды предлагает волшебную возможность прикоснуться к красоте космоса, напоминая нам о необъятности и чудесах, которые лежат за пределами нашего маленького мира.