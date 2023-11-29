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Причудливые морские черви разработали уникальную стратегию размножения

ByВики Ставропулу

29 ноября, 2023
Причудливые морские черви разработали уникальную стратегию размножения

Некоторые морские черви применили своеобразный метод размножения, выращивая второго червя на своем заднем конце, который в конечном итоге отрывается, чтобы найти себе пару. Японские зеленые силлиды (Megasyllis nipponica) используют эту нетрадиционную стратегию, как сообщается в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports. Эти черви обычно обитают на дне океана, но когда они готовы к размножению, они претерпевают значительные изменения, превращая свои тела в структуру, известную как эпиток. Эта трансформация позволяет им плавать в толще воды, давая им возможность преодолевать большие расстояния в поисках потенциальных партнеров.

В то время как большинство силлидных червей умирают после размножения, японские зеленые силлиды используют другой подход. На хвостовых концах у них образуется отдел, называемый столоном, который в конечном итоге отделяется и уплывает в поисках представителей противоположного пола для спаривания. Столон — это не просто хвост, а полностью сформированное существо с собственным мозгом, глазами, усиками и половыми органами. Однако у него нет функционирующего рта или пищеварительной системы, поскольку его единственная цель — производить яйцеклетки или сперму до его быстрой гибели.

Исследователи, участвовавшие в исследовании, были особенно заинтригованы экспрессией Hox-генов в столоне. Первоначально они ожидали, что экспрессия генов будет отражать экспрессию исходного организма, при этом гены головы, средней части и хвоста будут находиться в тех же положениях. Однако они обнаружили, что столон состоит исключительно из головы и хвоста без средней части. Механизм отделения столона еще до конца не изучен, но считается, что он отрывается во время извивающихся движений.

Когда столон отправляется на поиски партнера в толще воды, у оставшегося червя начинает расти крошечный бутон, который в конечном итоге заменяет потерянный хвост. Этот жизнерадостный червь продолжает свое существование, питаясь и выращивая еще один отделяемый зад для будущего размножения. Уникальная репродуктивная стратегия этих морских червей позволяет взглянуть на разнообразные и изобретательные методы, которые организмы используют для выживания и размножения в окружающей среде.

By Вики Ставропулу