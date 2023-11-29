Причудливые морские черви разработали уникальную стратегию размножения

Некоторые морские черви применили своеобразный метод размножения, выращивая второго червя на своем заднем конце, который в конечном итоге отрывается, чтобы найти себе пару. Японские зеленые силлиды (Megasyllis nipponica) используют эту нетрадиционную стратегию, как сообщается в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports. Эти черви обычно обитают на дне океана, но когда они готовы к размножению, они претерпевают значительные изменения, превращая свои тела в структуру, известную как эпиток. Эта трансформация позволяет им плавать в толще воды, давая им возможность преодолевать большие расстояния в поисках потенциальных партнеров.

В то время как большинство силлидных червей умирают после размножения, японские зеленые силлиды используют другой подход. На хвостовых концах у них образуется отдел, называемый столоном, который в конечном итоге отделяется и уплывает в поисках представителей противоположного пола для спаривания. Столон — это не просто хвост, а полностью сформированное существо с собственным мозгом, глазами, усиками и половыми органами. Однако у него нет функционирующего рта или пищеварительной системы, поскольку его единственная цель — производить яйцеклетки или сперму до его быстрой гибели.

Исследователи, участвовавшие в исследовании, были особенно заинтригованы экспрессией Hox-генов в столоне. Первоначально они ожидали, что экспрессия генов будет отражать экспрессию исходного организма, при этом гены головы, средней части и хвоста будут находиться в тех же положениях. Однако они обнаружили, что столон состоит исключительно из головы и хвоста без средней части. Механизм отделения столона еще до конца не изучен, но считается, что он отрывается во время извивающихся движений.

Когда столон отправляется на поиски партнера в толще воды, у оставшегося червя начинает расти крошечный бутон, который в конечном итоге заменяет потерянный хвост. Этот жизнерадостный червь продолжает свое существование, питаясь и выращивая еще один отделяемый зад для будущего размножения. Уникальная репродуктивная стратегия этих морских червей позволяет взглянуть на разнообразные и изобретательные методы, которые организмы используют для выживания и размножения в окружающей среде.