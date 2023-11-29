Свежий взгляд на теплопроводность графена: обнаружение влияния четырехфононного рассеяния

Графен, новаторский двумерный материал, состоящий из одного слоя атомов углерода, стал предметом обширных исследований с момента его открытия в 2004 году. Первоначально считалось, что графен хвалят за его исключительные свойства, включая превосходную электропроводность и прочность материала. обладают исключительной теплопроводностью, превосходящей даже алмаз. Однако новое исследование, проведенное учеными из Университета Пердью, предполагает, что тепловые свойства графена могут быть не такими революционными, как считалось ранее.

Команда под руководством профессора Сюлин Жуана использовала новый экспериментальный метод, называемый четырехфононным рассеянием, для исследования теплопроводности графена. В то время как предыдущие исследования основывались на трехфононном рассеянии для прогнозирования теплопереноса в твердых телах, команда Руана создала универсальную теорию четырехфононного рассеяния, позволяющую более точно оценить тепловые свойства графена.

Вопреки более ранним оценкам, исследователи обнаружили, что теплопроводность графена значительно ниже, чем у алмаза и исходного графитового материала, из которого получен графен. Они прогнозируют, что при комнатной температуре теплопроводность графена составит 1,300 Вт на метр на Кельвин, что намного ниже предыдущих оценок.

Обнаружение этой существенной разницы в теплопроводности стало возможным благодаря использованию метода параллельных вычислений, требующего значительных вычислительных мощностей. В настоящее время команда сотрудничает с профессором Ли Ши из Техасского университета в Остине, чтобы экспериментально подтвердить свои выводы при финансовой поддержке Национального научного фонда.

Хотя на данном этапе исследование все еще носит теоретический характер, команда сохраняет оптимизм и призывает других ученых использовать свой четырехфононный решатель теплопроводности. Они также подчеркивают важность оспаривания установленных норм в научных исследованиях, поскольку исключения часто приводят к прорывным открытиям.

Таким образом, это новаторское исследование бросает вызов широко распространенному мнению о том, что графен обладает исключительной теплопроводностью. Раскрывая влияние четырехфононного рассеяния, исследование проливает свет на истинную природу тепловых свойств графена. Хотя графен остается хорошим проводником тепла, он далеко не превосходит в этом отношении алмаз. Работа команды не только способствует нашему пониманию графена, но и открывает путь для более точных теоретических оценок материалов в будущем.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое графен?

Графен — двумерный материал, состоящий из одного слоя атомов углерода. Он известен своими исключительными свойствами, такими как высокая электропроводность и прочность материала.

Что такое теплопроводность?

Теплопроводность – это мера способности материала проводить тепло. Он определяет скорость передачи тепла через материал.

Что такое четырехфононное рассеяние?

Четырехфононное рассеяние — это явление, используемое для описания переноса тепла в твердых телах на квантовомеханическом уровне. В отличие от традиционного трехфононного рассеяния, которое ранее использовалось для прогнозирования теплопереноса в твердых телах, четырехфононное рассеяние обеспечивает более точную оценку тепловых свойств.

Как это исследование повлияет на потенциальное применение графена?

Понимание истинных тепловых свойств графена имеет решающее значение для его применения в различных областях. Хотя графен остается отличным проводником тепла, исследование показывает, что его теплопроводность может быть не такой исключительной, как первоначально предполагалось. Это понимание послужит основой для будущих исследований и разработок с использованием графена в терморегулировании и смежных областях.