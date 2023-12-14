Новое исследование выявило шокирующие уровни метана в вечной мерзлоте Арктики

В новаторском исследовании ученые сделали пугающее открытие о вечной мерзлоте Арктики: там обитает колоссальный метановый монстр, представляющий серьезную угрозу для нашей планеты. Когда температура повышается и вечная мерзлота начинает таять, она выделяет значительное количество метана, мощного парникового газа, который потенциально может ускорить глобальное потепление.

Исследование, проведенное исследователями из Норвегии, было сосредоточено на норвежском архипелаге Шпицберген и выявило тревожные уровни метана, запертого глубоко под мерзлой землей. Проанализировав данные восьми разведочных скважин, пробуренных компаниями, занимающимися ископаемым топливом, ученые обнаружили, что половина из них содержит значительные количества метана. Это открытие означает, что выброс метана из вечной мерзлоты является широко распространенным явлением и не ограничивается только Шпицбергеном.

«Один анекдотический пример — скважина, пробуренная недавно недалеко от аэропорта в Лонгйирбюене», — объяснил ведущий автор Томас Бирчалл. «Бурильщики услышали бурлящий звук, доносившийся из скважины, поэтому мы решили посмотреть, вооружившись элементарными сигнализаторами, предназначенными для обнаружения взрывоопасных уровней метана, которые немедленно срабатывали, когда мы держали их над стволом скважины».

Что делает это исследование особенно значимым, так это то, что оно знаменует собой первый систематический анализ метана в вечной мерзлоте Шпицбергена, несмотря на то, что компании, работающие на ископаемом топливе, ведут буровые работы в регионе уже более 50 лет. Он дает важную информацию о серьезности угрозы, связанной с метаном, и подчеркивает необходимость принятия срочных мер для решения этой проблемы.

Хотя точные масштабы утечки метана из вечной мерзлоты Арктики остаются неопределенными, текущие исследования проливают свет на масштабы проблемы. Данные, собранные из 18 скважин по разведке углеводородов, 500 скважин по разведке угля и 10 научных скважин, легли в основу этого исследования, представляя всестороннее понимание ситуации.

По мере углубления климатического кризиса нам крайне важно противостоять метановому монстру, скрывающемуся под замерзшей поверхностью Арктики. Результаты этого исследования служат суровым напоминанием о срочной необходимости ограничить выбросы парниковых газов и искать устойчивые решения для смягчения последствий изменения климата, пока не стало слишком поздно.