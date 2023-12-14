Ученые SETI совершили прорыв в межзвездной коммуникации

Исследователи из Института SETI достигли важной вехи в межвидовом общении, завязав, по их мнению, первый в истории разговор с горбатыми китами на их родном языке. Команда исследует способы понимания внеземного разума и взаимодействия с ним, и их успех в работе с китами может дать ценную информацию для будущих встреч.

Благодаря использованию записанных «контактных» криков горбатой, воспроизводимых через подводный динамик, горбатый кит Твен реагировал на сигналы в разговорной манере. Твен, живший в районе кормления горбатых горбатых на Аляске, подошел к лодке ученых и кружил вокруг нее на протяжении 20-минутного разговора. Примечательно, что Твен не только реагировал на каждый воспроизводимый вызов, но и согласовывал изменения интервалов между сигналами.

Доктор Бренда МакКоуэн, исследователь-бихевиорист из Калифорнийского университета в Дэвисе, сотрудничавшая с командой SETI, назвала этот обмен прорывом в общении с китами и получении понимания их системы общения. Исследовательская группа надеется, что изучение интеллектуальных, нечеловеческих систем связи, таких как те, что наблюдаются у китов, поможет разработать фильтры для расшифровки внеземных сигналов в будущем.

Подобно использованию Антарктиды в качестве научного объекта для изучения Марса, исследователи применяют теорию информации для измерения сложности коммуникации. Они количественно оценивают структуры правил, встроенные в полученные сообщения, чтобы лучше понять коммуникативную сложность.

Выводы команды были опубликованы в научном журнале PeerJ под заголовком «Интерактивное биоакустическое воспроизведение как инструмент для обнаружения и изучения нечеловеческого интеллекта: «разговор» с аляскинским горбатым китом». Это новаторское исследование расширяет границы межвидового общения и приближает человечество к пониманию тонкостей внеземных языков.