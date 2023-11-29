Астрономы обнаружили доказательства существования аккреционного диска в галактике за пределами Млечного Пути

Недавнее открытие астрономов предоставляет убедительные доказательства существования вращающегося диска материала, питающего молодую звезду, расположенную в галактике за пределами Млечного Пути. Это открытие бросает вызов преобладающему мнению о том, что звезды и планеты формируются исключительно внутри нашей галактики. Исследователи наблюдали систему под названием HH 1177, расположенную в Большом Магеллановом Облаке, соседней галактике, расположенной примерно в 160,000 66 световых годах от нас. Команда использовала возможности Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки Атакамы (ALMA), массива из XNUMX антенн в Северном Чили, для более детального наблюдения за системой.

Ведущий исследователь и ученый из Даремского университета Анна Маклеод выразила волнение по поводу открытия, заявив: «Мы знаем, что диски жизненно важны для формирования звезд и планет в нашей галактике, и здесь, впервые, мы видим прямое доказательство этого в другая галактика». Наличие вращающейся структуры, обнаруженное в данных ALMA, послужило доказательством существования внегалактического аккреционного диска. Аккреционные диски образуются, когда вещество падает на молодую звезду или другие аккрецирующие объекты, такие как черные дыры или нейтронные звезды. Этот материал создает сплющенный вращающийся диск, который постепенно подает материю к центральному объекту.

Исследователи использовали инструмент Multi-Unit Spectroscope Explorer (MUSE) на Очень Большом Телескопе (VLT) для обнаружения струи, выходящей из формирующейся звезды, что стало указателем продолжающейся аккреции диска. Они также измерили движение плотного газа вокруг звезды с помощью MUSE и ALMA, подтвердив наличие аккреционного диска.

В предыдущих наблюдениях астрономы идентифицировали яркие аккреционные диски вокруг сверхмассивных черных дыр в других галактиках из-за их огромной гравитации. Однако обнаружение аккреционных дисков вокруг звезд, где в конечном итоге формируются планеты, в нашем Млечном Пути является более сложной задачей. Тем не менее, поскольку условия в Большом Магеллановом Облаке менее богаты пылью, исследователи могут наблюдать центральную звезду HH 1177 и потенциально стать свидетелями ранних стадий формирования планеты.

Это открытие подчеркивает быстрый технологический прогресс астрономических установок, позволяющий ученым изучать далекие звезды и галактики с беспрецедентной детализацией. По мере расширения понимания звездообразования это может изменить наше представление о космической эволюции и возможностях жизни за пределами нашей собственной галактики.

Часто задаваемые вопросы: Что такое аккреционный диск? Аккреционный диск — это образование материи, которое происходит, когда материал падает на звезду или другой аккрецирующий объект, например черную дыру или нейтронную звезду. Материя образует сплюснутый вращающийся диск, который постепенно подает материю к центральному объекту. Как было подтверждено существование аккреционного диска? Наличие аккреционного диска в системе HH 1177 было подтверждено путем измерения движения плотного газа вокруг звезды с помощью прибора Multi-Unit Spectroscope Explorer (MUSE) и Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки Атакамы (ALMA). Почему сложно обнаружить аккреционные диски вокруг звезд Млечного Пути? Аккреционные диски вокруг звезд в Млечном Пути обнаружить труднее из-за присутствия облаков газа и пыли, которые часто скрывают молодые звезды, которые все еще формируются.