Необычайное открытие подтверждает эволюцию пищевых привычек тираннозавра

Замечательное открытие предоставило ученым важные доказательства в поддержку давней гипотезы об изменении пищевых привычек тираннозавров по мере их старения. Исследователи из Королевского палеонтологического музея Тиррелла в Альберте сделали уникальную находку, наткнувшись на окаменелость горгозавра возрастом 75 миллионов лет, содержимое желудка которой чудесным образом сохранилось.

При более внимательном рассмотрении в 2009 году ученые обнаружили кости пальцев ног, выступающие из грудной клетки динозавра. К своему удивлению, они поняли, что наблюдают остатки последней трапезы горгозавра, которая находилась в его желудке в течение десятков миллионов лет.

Недавно анализ содержимого желудка подтвердил наличие мясистых ног Citipes elegans, небольших птицеподобных динозавров. Эта конкретная окаменелость горгозавра знаменует собой первый случай, когда содержимое желудка тираннозавра было полностью сохранено.

Доктор Дарла Зеленицкая из Университета Калгари, один из авторов исследования, выразила смешанные эмоции по поводу открытия. Считая это неудачным для Citipes, она признала выдающуюся удачу. Результаты были опубликованы в журнале Science Advances.

Сохранившаяся окаменелость показала, что горгозавр, вероятно, умер в течение недели после последнего приема пищи, хотя точная причина смерти остается неизвестной. Труп был найден в отложениях русла реки, что указывает на захоронение, а не на утопление. Реки служат идеальной средой для сохранения ископаемых из-за высокого содержания наносов.

Молодому горгозавру, меньшему родственнику культового тираннозавра, по оценкам, было от пяти до семи лет. На момент гибели он весил около 738 фунтов и имел длину около 13 футов. Важно отметить, что исследование также показало, что молодые тираннозавры имели другие привычки и диету по сравнению со своими взрослыми собратьями.

Взрослые горгозавры весом около 2,200 фунтов были известны тем, что охотились на крупных травоядных животных с помощью своих мощных челюстей и зубов. Напротив, молодые особи проявляли ловкость и скорость, предпочитая преследовать более мелкую добычу. Образец горгозавра, обнаруженный в Альберте, дает ценную информацию о пищевом поведении этих древних хищников, подчеркивая их точность и избирательность при охоте на мелкую и быструю добычу, такую ​​​​как Citipes.

Исследователи намерены использовать эти результаты для дальнейшего изучения диетических предпочтений тираннозавров и того, как эти привычки меняются с течением времени. Выявляя изменения в рационе питания и определяя тип потребляемой добычи, они надеются раскрыть новые тайны, окружающие этих удивительных существ. В конечном счете, понимание способности тираннозавров занимать различные экологические ниши на протяжении всей своей жизни может пролить свет на их беспрецедентный успех в качестве высших хищников.