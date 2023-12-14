Новый материал с нерушимыми свойствами может произвести революцию в инженерных приложениях

Международная группа ученых сделала революционное открытие, представив революционное вещество, которое может превзойти алмазы по твердости. Команда, возглавляемая исследователями из Центра науки в экстремальных условиях Эдинбургского университета, а также экспертами из Университета Байройта и Университета Линчепинга, наконец, решила загадку, которая озадачивала ученых на протяжении десятилетий.

Вещество, известное как нитриды углерода, было создано путем воздействия на предшественники углерода и азота экстремальной температуры и давления. Нитриды углерода превосходят даже кубический нитрид бора, который в настоящее время является вторым по твердости материалом после алмаза.

Исследователи стремились использовать потенциал нитридов углерода с 1980-х годов, главным образом из-за их исключительных свойств, в частности, высокой термостойкости. Однако, несмотря на более чем три десятилетия исследований и бесчисленные попытки создать этот материал, о заслуживающих доверия результатах стало известно лишь недавно.

Прорыв произошел, когда исследовательская группа подвергла различные предшественники углеродного азота экстремальным условиям, сочетая давление в диапазоне от 70 до 135 гигапаскалей и температуру, превышающую 1,500 градусов по Цельсию. Чтобы определить атомную структуру полученных соединений, команда использовала интенсивные рентгеновские лучи на ускорителях частиц, расположенных во Франции, Германии и США.

Примечательно, что ученые идентифицировали три соединения нитрида углерода, которые проявляли алмазоподобные характеристики даже при возвращении к обычным условиям давления и температуры. Дальнейшие расчеты и эксперименты выявили дополнительные свойства, в том числе фотолюминесценцию и высокую плотность энергии, которые позволяют сохранять значительную энергию при небольшой массе.

Потенциальные возможности применения этих сверхнесжимаемых нитридов углерода огромны и делают их возможными конечными конструкционными материалами, способными конкурировать с алмазами. Они привлекли внимание как исследователей, так и специалистов отрасли, поскольку могут произвести революцию в различных областях, от строительства и производства до электроники и хранения энергии.

Доктор Доминик Ланиэль, научный сотрудник «Будущие лидеры» в Эдинбургском университете, выразил восторг по поводу открытия, заявив: «Эти материалы сильно стимулируют преодоление разрыва между синтезом материалов высокого давления и промышленным применением». Доктор Флориан Трибель, доцент Университета Линчепинга, также подчеркнул важность открытия, заявив: «Мы твердо верим, что это совместное исследование откроет новые возможности в этой области».

Этот прорыв в создании нитридов углерода открывает новую эру материаловедения и инженерии, предлагая заглянуть в будущее, где невероятно твердые и упругие материалы можно будет использовать способами, которые ранее считались невозможными. По мере дальнейшего развития потенциал практического применения и промышленной масштабируемости увеличивается, открывая путь новой волне технологических инноваций.