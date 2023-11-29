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Новое открытие раскрывает скрытые лоскуты океанских вод

ByВики Ставропулу

29 ноября, 2023
Новое открытие раскрывает скрытые лоскуты океанских вод

Многим мировой океан может показаться огромным и однородным пространством жидкости. Однако под поверхностью лежит сложная сеть взаимосвязанных слоев и масс воды, которые постоянно смешиваются и разделяются из-за различных факторов, таких как течения, водовороты, температура и соленость. Это открытие бросает вызов традиционному взгляду на океанскую воду и подчеркивает сложную природу водной среды нашей планеты.

Недавно ученые сделали революционное открытие посреди Атлантического океана — огромную массу воды, простирающуюся от оконечности Бразилии до Гвинейского залива. Эта загадочная водная масса, известная как Атлантические экваториальные воды, ранее оставалась скрытой от нашего понимания. Хотя подобные экваториальные воды наблюдались в Тихом и Индийском океанах, их отсутствие в Атлантике вызвало любопытство исследователей.

По мнению Виктора Журбаса, физика-океанолога Московского института океанологии им. П.П. Ширшова, присутствие атлантических экваториальных вод было неожиданным, учитывая, что экваториальная циркуляция и перемешивание во всех трех океанах имеют общие черты. Это открытие заполняет важнейший пробел в наших знаниях об основных водных массах Мирового океана.

Океанографы определяют плотность морской воды, анализируя ее взаимосвязь между температурой и соленостью. В 1942 году изучение карт температуры и солености привело к выявлению экваториальных вод Тихого и Индийского океанов. Эти отдельные массы воды, образовавшиеся в результате смешивания отдельных водоемов вдоль экватора, демонстрировали постоянные характеристики температуры и солености. Однако эта связь до сих пор ускользала от учёных в Атлантике.

Благодаря данным, собранным программой «Арго» — глобальным флотом роботизированных поплавков, развернутых в океанах по всему миру, — исследователи смогли выявить незамеченную кривую температуры и солености, параллельную водам Северной Атлантики и Центральной Атлантики. Эта ранее невидимая кривая оказалась долгожданной Атлантической Экваториальной Водой. Чтобы отличить его от окружающей воды, потребовалась густая сеть вертикальных профилей температуры и солености, охватывающая весь Атлантический бассейн.

Это открытие имеет большое значение, поскольку оно расширяет наше понимание океанического перемешивания — процесса, имеющего решающее значение для транспортировки тепла, кислорода и питательных веществ по всему миру. Распутывая скрытую мозаику океанских вод, ученые делают шаг ближе к пониманию сложной динамики океанов нашей планеты.

FAQ

Что такое Экваториальные воды Атлантического океана?
Атлантические экваториальные воды — это массивная водяная капля, простирающаяся от оконечности Бразилии до Гвинейского залива в Атлантическом океане. Он образуется в результате смешения отдельных водоемов вдоль экватора.

Почему присутствие экваториальных вод в Атлантике оказалось неожиданным?
Экваториальные воды наблюдались в Тихом и Индийском океанах, но их отсутствие в Атлантике вызывало любопытство учёных. Недавнее открытие экваториальных вод Атлантического океана заполняет этот пробел и обогащает наше понимание основных водных масс Мирового океана.

Как океанографы определяют плотность морской воды?
Океанографы анализируют взаимосвязь между температурой и соленостью, чтобы определить плотность морской воды. Эти факторы помогают идентифицировать отдельные водные массы в океане.

Каково значение этого открытия?
Открытие экваториальных вод Атлантического океана дает ученым лучшее понимание океанического перемешивания, которое играет жизненно важную роль в транспортировке тепла, кислорода и питательных веществ по всему земному шару. Эти новые знания помогают разгадать сложности океанов нашей планеты и их влияние на экосистемы Земли.

By Вики Ставропулу