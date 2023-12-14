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Ученые разработали универсальный метод капсулирования микроскопических капель

ByРоберт Эндрю

Декабрь 14, 2023
Ученые разработали универсальный метод капсулирования микроскопических капель

Команда ученых Индийского института науки (IISc) совершила прорыв в области инкапсуляции капель. Используя новую технику, использующую капиллярные силы, исследователи успешно разработали метод покрытия капель жидкости в композитной оболочке, обеспечивающий точный контроль и широкий спектр применения.

Техника заключается в покрытии капель гидрофобными шариками, которые эффективно превращаются в жидкие шарики. Затем эти шарики помещают на пропитанные маслом поверхности, где капиллярные силы заставляют масло подниматься и образовывать жидкую пленку вокруг капель. Исследователи также обнаружили, что, регулируя температуру, они могут использовать воск вместо масла для создания твердой оболочки.

Процесс капсулирования не только защищает капли от загрязнения, но и значительно снижает скорость испарения, увеличивая срок службы капель. Толщину оболочки можно регулировать для размещения капель разного размера: от 14 нанолитров до 200 микролитров.

Ведущий исследователь Рутвик Латия объясняет: «Наш метод инкапсуляции капель открывает множество новых возможностей в области приложений, связанных с каплями. Настраиваемая природа оболочек, как твердых, так и жидких, позволяет точно контролировать различные параметры, что делает их универсальными для применения в химии, биологии и материаловедении».

Возможности применения этой техники огромны. В микрореакторах капли можно использовать для создания различных реакционных сред или смешивания различных химических веществ. В системах доставки лекарств капли могут использоваться для доставки лекарств к определенным тканям или органам. В исследованиях кристаллизации капли можно использовать для контроля роста кристаллов. А на платформах клеточных культур капли могут обеспечить контролируемую среду для выращивания клеток, улучшая их жизнеспособность и пролиферацию.

Исследователи уже успешно использовали капли с покрытием для выращивания монокристаллов и достигли повышенных показателей успеха в 3D-культуре клеток и росте дрожжевых клеток. Сейчас они изучают возможность использования различных материалов для дальнейшего улучшения возможностей настройки капсюлей.

Это новаторское исследование открывает захватывающие возможности для областей химии, биологии и материаловедения, открывая новые способы манипулирования и использования микроскопических капель.

By Роберт Эндрю