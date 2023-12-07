Микропластик обнаружен в воздухе во время урагана Ларри

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Далхаузи, выявило неожиданный результат: микропластик присутствует в воздухе во время ураганов и может переноситься на большие расстояния. В исследовании, проведенном Анной Райан, студенткой магистратуры по экологическим наукам, и опубликованном в престижном журнале Nature, были собраны образцы воздуха до, во время и после урагана Ларри в 2021 году. Команда обнаружила, что самая высокая концентрация микропластика — более 100,000 XNUMX частиц на квадратный километр в сутки, было обнаружено во время самого урагана.

Исследование было мотивировано опасением, что океанический микропластик может быть поднят в атмосферу во время ураганов и перенесен ветровыми течениями в отдаленные районы. Чтобы проверить эту теорию, Райан и ее коллега установили стеклянный цилиндр возле Сент-Майклс, сельской общины в Ньюфаундленде. Результаты исследования показывают, что микропластик, образующийся из различных источников, таких как разложение более крупных пластиковых изделий или выпадение частиц из пластиковых бутылок, упаковки и синтетической одежды, может передаваться по воздуху и представлять опасность для здоровья людей и животных.

Это исследование является одним из немногих в мире, в котором изучается присутствие микропластика в атмосфере во время погодных явлений. В то время как предыдущие исследования изучали атмосферный микропластик во время тайфунов и муссонных дождей, концентрация микропластика, обнаруженная во время урагана Ларри, была значительно выше. Исследование подчеркивает распространенность микропластика во всех средах и подчеркивает острую необходимость решения этой глобальной проблемы.

Другая студентка Университета Далхаузи, Жюстин Аммендолия, в настоящее время изучает влияние посттропического шторма Фиона на микропластик в атмосфере. Сравнивая результаты обоих исследований, проведенных в сельской и городской местности, исследователи надеются получить более глубокое понимание масштабов и воздействия загрязнения атмосферы микропластиком.

Для решения этой проблемы и Райан, и Аммендолия подчеркивают важность сокращения количества одноразового пластика, чтобы в первую очередь предотвратить его попадание в окружающую среду. Результаты исследования служат ценным ресурсом для политиков и могут привести к принятию обоснованных решений и действий по смягчению последствий пластикового загрязнения.