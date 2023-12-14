Новый взгляд на генетику и историю шерстистой породы собак

Исследователи из Национального музея естественной истории Смитсоновского института недавно провели новаторский анализ, который дает новое представление о генетике и истории шерстистых собак, ныне вымершей породы, которая когда-то лелеялась коренными общинами прибрежных салиш на северо-западе Тихого океана. В исследовании, проведенном антропологом Логаном Кистлером и эволюционным молекулярным биологом Одри Лин, использовались генетические подсказки, взятые из шкуры «барана», единственной известной существующей шерстяной собачьей шерсти, чтобы разгадать тайны столь популярного шерстяного меха этой древней породы.

Исследование, опубликованное в журнале Science, включает не только генетический анализ, но и ценный вклад соавторов Coast Salish, таких как Elders, Knowledge Keepers и Master Weavers, которые предоставили важнейший культурный контекст, связанный с ролью шерстистых собак в Coast Salish. общество. Племенные народы побережья Салиш в штате Вашингтон и Британской Колумбии разводили и ухаживали за шерстистыми собаками на протяжении тысячелетий. Этих собак ценили за густой подшерсток, который стригли, как овец, для получения высококачественной шерсти, используемой ткачами Берегового Салиша для создания одеял и других церемониальных предметов.

Интересно, что исследование показало, что шерстистые собаки отделились от других пород около 5,000 лет назад, что соответствует археологическим данным из этого региона. Кроме того, генетический анализ показал, что Баранина, шерстистая собака из коллекции Смитсоновского института, имела генетическое сходство с доколониальными собаками из Ньюфаундленда и Британской Колумбии. Удивительно, но почти 85% предков Маттона можно проследить до доколониальных собак, что позволяет предположить, что общины побережья Салиш сохранили уникальный генетический состав шерстистых собак даже после появления европейских пород собак.

Проанализировав более 11,000 28 различных генов в геноме баранины, исследователи выявили XNUMX генов, связанных с ростом волос и регенерацией фолликулов, проливая свет на конкретные генетические характеристики, которые придали шерстистым собакам характерную пушистую шерсть и волокна шерсти.

Это исследование не только обеспечивает всестороннее понимание генетики и истории шерстистой породы собак, но также подчеркивает важность включения традиционных знаний и взглядов коренных народов в научные исследования. Объединив западные научные методы со знаниями коренных народов, этот исследовательский проект представляет собой мощное сотрудничество, которое прославляет и охватывает целостное понимание шерстистой собаки и ее значения для жителей побережья Салиш.