Новое исследование показало, что дождевые черви могут оказывать гораздо большее влияние на цикл выветривания Земли, чем считалось ранее. Хотя краткосрочное воздействие дождевых червей на рост растений и запасы питательных веществ в почве хорошо изучено, их долгосрочное воздействие на выветривание полезных ископаемых еще недостаточно изучено.

Исследователи из Стэнфордского университета провели исследование в национальном лесу Эль-Юнке в Пуэрто-Рико, чтобы понять вклад дождевых червей в выветривание полезных ископаемых. Они проанализировали богатые кварцем почвы и использовали измерения изотопов бериллия, чтобы определить скорость выветривания на разных глубинах почвы.

Исследование показало, что в глубинах почвы, где происходили норки дождевых червей, размеры зерен кварца уменьшились почти вдвое за период от 10,000 20,000 до XNUMX XNUMX лет. Напротив, на глубине почвы без активности дождевых червей не наблюдалось уменьшения размеров зерен кварца.

По оценкам исследователей, дождевые черви могут быть ответственны за около 2% силикатного выветривания почв Эль-Юнке. Этот вклад значителен и подчеркивает роль биологии в цикле выветривания Земли.

В пищеварительном тракте червей есть желудки, содержащие минеральные зерна, которые помогают им расщеплять почву и выделять питательные вещества. Исследователи предполагают, что измельчение зерен кварца в желудках червей, наряду с присутствием микробов в их кишках, может способствовать быстрому уменьшению размеров зерен.

Кроме того, исследование показало, что дождевые черви расширяют свои территории на большие высоты и широты из-за более высоких температур. Это глобальное расширение может увеличить скорость выветривания почвы во многих регионах.

Результаты этого исследования имеют значение для решения проблем климата, поскольку некоторые реакции выветривания потребляют углекислый газ и помогают регулировать глобальную температуру. Если дождевые черви действительно вносят значительный вклад в выветривание, использование этого эффекта может помочь увеличить сокращение выбросов углекислого газа.

Хотя исследование предполагает, что дождевые черви разрушают кварц в почвах Эль-Юнке, необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить это. Исследователи планируют найти уникальные отметки на зернах кварца, чтобы отличить настоящее червячное выветривание от биотурбации.

В целом, это исследование демонстрирует важную роль, которую черви играют в выветривании почв Земли. Их вклад в цикл выветривания подчеркивает взаимосвязь биологических и геологических процессов в формировании поверхности планеты.