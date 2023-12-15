Новые данные свидетельствуют о том, что энтропия является ключевым индикатором обитаемости планеты

Недавнее исследование проливает свет на новый фактор, который следует учитывать при поиске жизни за пределами Земли: энтропию. Хотя ученые уже давно сосредоточились на присутствии воды, тепла и пищи в качестве ключевых ингредиентов обитаемости, это исследование предполагает, что измерение «производства планетарной энтропии» (PEP) на планете может быть мощным индикатором ее потенциала для поддержания сложной жизни.

Энтропия — это мера беспорядка или случайности в системе. Живые организмы с их сложной структурой и постоянным потоком энергии стремятся к низкой энтропии для поддержания стабильности. Исследователи утверждают, что чем больше биосфера планеты может генерировать и рассеивать энергию, тем выше ее PEP и тем больше ее потенциал для поддержания жизни.

Одним из преимуществ этого подхода является то, что он не ограничивается конкретными формами жизни, основанными на углероде или любом другом элементе. Вместо этого он фокусируется на динамических процессах, которые способствуют росту и усложнению жизни, независимо от ее химического состава.

Эта новая точка зрения расходится с традиционным подходом к поиску «околозвездной обитаемой зоны» (ОКЗ) вокруг звезды, где вода может существовать в жидкой форме. Вместо того, чтобы сосредоточиться на поиске зоны Златовласки, PEP предлагает способ определить приоритетность планет в CHZ, которые имеют наибольший потенциал для размещения сложной жизни. Он учитывает такие факторы, как положение планеты относительно температуры ее звезды и радиации, не делая предположений об атмосфере или специфическом химическом составе жизни на этой планете.

Исследование также подчеркивает важность рассмотрения различных типов звезд при поиске обитаемых планет. Планеты, вращающиеся вокруг более горячих и крупных звезд F и G, как правило, имеют большую сферу обитаемости по сравнению с планетами, вращающимися вокруг более холодных и меньших по массе звезд M и K.

Хотя необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять, как PEP взаимодействует с другими факторами, влияющими на обитаемость, это исследование обеспечивает ценную основу для совершенствования наших поисков жизни за пределами Земли. Добавив в эту смесь энтропию, ученые смогут получить более полное представление о обитаемости планет и расставить приоритеты в своих усилиях по поиску внеземной жизни.