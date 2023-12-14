Скорлупа страусиных яиц раскрывает тайну осадков древнего Намакваленда

Резюме: Исследователи из Принстонского университета обратились к скорлупе страусиных яиц, чтобы изучить историю климата Намакваленда, засушливого региона на юго-западе Африки. Анализируя изотопы азота во фрагментах древней яичной скорлупы, собранной на археологическом объекте, ученые подтвердили, что перед концом последнего ледникового периода около 11,700 XNUMX лет назад в этом регионе были более влажные условия. Эти данные могут дать ценную информацию о потенциальном влиянии изменения климата на характер осадков в будущем.

Сквозь дождь и яичную скорлупу: открывая прошлое

Недостаток данных наблюдений за палеоклиматом на юге Африки стал проблемой для ученых, изучающих историю климата региона. Скорлупа страусиных яиц, обычно встречающаяся в Намакваленде, представляет собой уникальный источник информации, который может заполнить этот пробел. Эта яичная скорлупа служила хранилищем климатической информации, предоставляя ценные данные о прошлых дождях.

Исследователи из Принстонского университета в сотрудничестве с археологами изучали древнее человеческое поселение под названием Шпицклуф А на севере Намакваленда. Десятки небольших фрагментов скорлупы страусиных яиц возрастом от 17,000 51,000 до XNUMX XNUMX лет были датированы радиоуглеродом и собраны на этом месте.

Используя изотопный анализ азота, команда измерила соотношение изотопов азота во фрагментах яичной скорлупы. Это соотношение, известное как δ15N, может указывать на изменения в характере выпадения осадков. Более высокие значения δ15N указывают на более засушливые условия, а более низкие значения указывают на более влажные условия. Проанализировав несколько фрагментов яичной скорлупы разного возраста, исследователи смогли составить график прошлых осадков в Намакваленде.

Более влажные времена прошлого

Результаты показали, что среднегодовое количество осадков в период формирования яичной скорлупы составило примерно 175 миллиметров в год, что в 1.6-3.5 раза превышает современный уровень осадков в регионе. Несмотря на значительные различия в расчетных количествах осадков, самые молодые образцы предполагают увеличение количества осадков к концу последнего ледникового периода, потенциально до 300 миллиметров осадков в год.

Преодоление проблем и перспективы на будущее

Хотя изучение отдельной яичной скорлупы может внести разнообразие, оно также может пролить свет на стабильность климатических условий в определенные периоды. Чтобы преодолеть эти проблемы, исследовательская группа сосредоточилась на измерении соотношений изотопов азота в закиси азота (N2O), что требует значительно меньших образцов яичной скорлупы по сравнению с предыдущими методами. Это открывает возможность анализа большего количества образцов из других археологических памятников с обилием мелких фрагментов раковин.

Исследователи планируют дополнительно проанализировать образцы со Шпицклуфа А и других древних мест в Намакваленде, чтобы уточнить свой анализ и расширить график выпадения осадков в регионе. Их инновационный подход потенциально может быть применен к другим археологическим объектам, где крупных кусков раковин мало, но мелких фрагментов много.

Понимание прошлого климата Намакваленда с помощью скорлупы страусиных яиц дает ценную информацию о том, как регион реагировал на изменение климата в прошлом. Эти знания могут помочь ученым и политикам предвидеть потенциальные будущие изменения в характере осадков и подготовиться к ним.