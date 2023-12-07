Редкий метеорный дождь осветит небо Новой Зеландии

Долгожданный метеоритный дождь украсит ночное небо Новой Зеландии во вторник вечером. По прогнозам профессора Джеймса Скотта, геолога из Университета Отаго, это экстраординарное событие будет не похоже ни на одно другое. Поток связан с прохождением кометы 46P, которая выпустила значительное количество обломков после близкого сближения с Юпитером в 1972 году. Эти обломки теперь перехватят орбиту Земли, обеспечивая потрясающее зрелище, видимое в течение четырех-пяти часов.

Хотя метеорные дожди случаются ежегодно, когда орбита Земли пересекается с обломками комет и астероидов, открытие новых происходит редко. Некоторые метеорные потоки, такие как комета Галлея, были зарегистрированы уже тысячи лет. Однако предстоящий поток уникален, поскольку он является первым, связанным с околоземным объектом Виртанен.

С метеорным потоком Виртанена совпадет еще одно примечательное событие, известное как Геминиды, которое, по-видимому, возникнет в другом направлении в ночном небе. Если позволяют погодные условия, зрители могут рассчитывать увидеть падающие звезды во время этого небесного зрелища. Метеороиды, представляющие собой обломки размером с горошину, нагреваются и испаряются при входе в атмосферу Земли, создавая светящийся след, который обычно можно увидеть во время метеорных дождей.

Более крупные метеороиды, известные как огненные шары, представляют собой другое зрелище. Эти куски мусора весом до нескольких килограммов падают ближе к Земле, и их можно наблюдать, когда они проходят процесс, называемый темным полетом. Fireballs Aotearoa, гражданская научная сеть, состоящая из более чем 100 камер по всей Новой Зеландии, будет снимать метеоритный дождь. Цель сети — отслеживать метеориты, которые могут приземлиться в стране, и способствовать научным исследованиям.

Хотя метеорные дожди невозможно точно предсказать, профессор Скотт уверяет, что в ясные ночи зрители, лежащие на спине и смотрящие в небо, смогут стать свидетелями падающих звезд. Это событие дает исследователям ценную информацию о природе комет и астероидов, что в конечном итоге расширяет наше понимание потенциальных будущих воздействий на Землю. Чтобы в полной мере насладиться этим небесным зрелищем, рекомендуется найти место вдали от ярких городских огней, поскольку чем темнее небо, тем завораживающим будет зрелище.