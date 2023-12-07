Морские птицы: неожиданные союзники в ускорении восстановления коралловых рифов

Недавнее исследование, проведенное Ланкастерским университетом, выявило удивительную связь между морскими птицами и восстановлением тропических коралловых рифов. Хотя неустанные темпы глобального потепления продолжают угрожать этим хрупким экосистемам, похоже, что морские птицы могут стать ключом к их возрождению.

Исследование было сосредоточено на Acropora, важнейшем типе кораллов, который играет жизненно важную роль в поддержании популяций рыб и общем росте рифов. Исследователи обнаружили, что коралловые рифы, расположенные вблизи островов, населенных морскими птицами, восстанавливаются значительно быстрее после обесцвечивания по сравнению с рифами без популяций морских птиц.

Фактически, присутствие морских птиц вблизи тропических коралловых рифов привело к тому, что темпы роста кораллов более чем вдвое превышали темпы роста рифов без колоний морских птиц. Это важная информация, учитывая растущую частоту случаев обесцвечивания, вызванных повышением температуры моря, что часто приводит к массовой гибели кораллов.

Ускоренное восстановление, наблюдаемое вблизи колоний морских птиц, может означать разницу между выживанием и гибелью коралловых рифов перед лицом изменения климата. Поскольку события обесцвечивания происходят чаще, чем когда-либо прежде, способность этих рифов быстро восстанавливаться имеет первостепенное значение.

Итак, как морские птицы способствуют восстановлению коралловых рифов? Ответ кроется в их богатом питательными веществами гуано. Морские птицы, питающиеся рыбой в открытом океане, возвращаются на острова, чтобы ночевать, оставляя после себя гуано, богатое азотом и фосфором. Когда гуано смывается в море, оно удобряет кораллы и другие морские виды, обеспечивая необходимые питательные вещества для роста.

Ведущий автор Кейси Бенквитт, эксперт по морской биологии из Ланкастерского университета, объясняет: «Наши результаты ясно показывают, что питательные вещества, полученные из морских птиц, напрямую способствуют более быстрому росту кораллов и более быстрым темпам восстановления кораллов Acropora».

Чтобы подтвердить свои выводы, исследовательская группа провела исследование на отдаленном архипелаге в Индийском океане, сравнивая рифы возле островов, населенных морскими птицами, с рифами вблизи островов, зараженных крысами, которые негативно влияют на популяции морских птиц. Они также применили экспериментальный подход, пересадив кораллы Acropora между островами, что еще раз подтвердило важность присутствия морских птиц для обогащения питательными веществами и ускорения роста кораллов.

Поскольку среднее время между последовательными событиями обесцвечивания значительно сокращается, более короткое время восстановления, наблюдаемое вблизи колоний морских птиц, имеет решающее значение. Даже небольшое сокращение времени восстановления может помочь сохранить коралловый покров в краткосрочной перспективе.

Это исследование не только предлагает естественное решение для повышения устойчивости кораллов, но также подчеркивает взаимосвязь экосистем и более широкое воздействие усилий по сохранению биоразнообразия. Признавая неожиданных союзников, обнаруженных в морских птицах, мы имеем возможность защитить и восстановить великолепные коралловые рифы, которые обогащают нашу планету.