Новые данные бросают вызов теории астероидов как причине вымирания динозавров

В течение многих лет ученые связывали вымирание динозавров с катастрофическим воздействием астероида. Однако недавние исследования предоставили убедительные доказательства того, что астероиды, возможно, сыграли лишь незначительную роль в массовом вымирании, уничтожившем этих древних существ.

Согласно исследованию, проведенному международной командой исследователей, Земля уже переживала значительные изменения до столкновения с астероидом примерно 66 миллионов лет назад. Анализ показывает, что повышенный уровень серы в атмосфере свидетельствует о назревающем экологическом кризисе.

Предыдущие исследования не считали время вулканической активности фактором вымирания динозавров. Однако более поздние исследования показали тесную связь между извержениями вулканов и изменениями климата.

Исследователи под руководством геолога из Университета Осло Сары Каллегаро предполагают, что выбросы вулканической серы могли привести к неоднократному падению температуры в глобальном масштабе. Выводы команды бросают вызов представлению о том, что удар астероида был единственной причиной вымирания динозавров.

Исследование было сосредоточено на Деканских ловушках, массивном вулканическом регионе, расположенном в Западной Индии. Изучая горные породы этой области и используя новую технику измерения концентрации серы, исследователи наблюдали устойчивые выбросы серы, которые могли значительно изменить климат Земли.

Огромное количество расплавленной породы, выброшенное из Деканских траппов, примерно один миллион кубических километров, было связано с образованием высококонцентрированной серы. По мере затвердевания лавы сера медленно проникала в атмосферу, что потенциально могло вызвать приступы повышения глобальной температуры на 10 градусов по Цельсию в течение 100,000 XNUMX лет, что привело к столкновению с астероидом.

Эти результаты проливают новый свет на условия, существовавшие до вымирания. Геохимик Университета Макгилла Дон Бейкер утверждает: «Наше исследование показывает, что климатические условия почти наверняка были нестабильными, с повторяющимися вулканическими зимами, которые могли длиться десятилетиями, до вымирания динозавров. Эта нестабильность усложнила бы жизнь всем растениям и животным и подготовила бы почву для вымирания динозавров».

FAQ

Какова современная теория вымирания динозавров?

Преобладающая теория связывает вымирание динозавров с падением крупного астероида примерно 66 миллионов лет назад.

Какие новые доказательства бросают вызов теории астероидов?

Недавнее исследование выявило высокий уровень серы в атмосфере до столкновения с астероидом, что позволяет предположить значительную роль вулканической активности в массовом вымирании.

Как вулканы связаны с вымиранием динозавров?

Исследование предполагает, что повторяющиеся извержения вулканов привели к выбросам серы, что привело к глобальному падению температуры, что могло затруднить выживание растений и животных, что в конечном итоге привело к вымиранию динозавров.

Почему вулканическую активность ранее не считали значимым фактором?

Предыдущие исследования считали, что время вулканической активности слишком раннее, чтобы быть связанным с вымиранием динозавров. Однако недавние исследования показали, что время вулканических событий могло быть ближе к моменту вымирания, чем считалось ранее.

Какую роль сыграли в исследовании Деканские ловушки?

Деканские ловушки, большой вулканический регион в Западной Индии, были исследованы, чтобы понять влияние устойчивых выбросов серы на климат Земли и их потенциальное значение в вымирании динозавров.