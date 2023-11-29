Новое исследование предполагает, что глобальные океаны более уязвимы, чем считалось ранее

Недавнее исследование, проведенное международной группой ученых, в том числе из Тринити-колледжа Дублина, показало, что глобальные океаны могут находиться в более хрупком состоянии, чем казалось ранее. Исследование, опубликованное в престижном журнале Nature Geosciences, показывает, что нынешние уровни деоксигенации очень напоминают те, которые стали причиной одного из крупнейших в мире массовых вымираний в истории.

Исследование было сосредоточено на триасово-юрском массовом вымирании, крупном событии, произошедшем примерно 200 миллионов лет назад. Анализируя химические данные древних отложений аргиллита в Северной Ирландии и Германии, исследователи смогли установить связь между отсутствием кислорода в мелководной морской среде и повышенным уровнем вымирания в это время.

Интересно, что команда обнаружила, что глобальные масштабы крайнего дефицита кислорода во время триасово-юрского массового вымирания были сопоставимы с современными условиями. Это открытие указывает на то, что, даже когда масштабы деоксигенации ограничены, она все равно может спровоцировать широкомасштабные события коллапса и вымирания экосистем.

Доктор Миша Рул, доцент Школы естественных наук Тринити и член исследовательской группы, подчеркнул важность понимания влияния изменений окружающей среды на морские экосистемы. Он объяснил, что даже локальные возмущения по краям континентов могут иметь каскадные последствия для глобальных морских экосистем, делая их уязвимыми для коллапса.

Это исследование подчеркивает важность оценки стабильности современных экосистем, особенно в свете прогнозов, которые указывают на значительное увеличение дезоксигенации морской среды из-за глобального потепления и стока питательных веществ с континентов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое деоксигенация?

Ответ: Деоксигенация означает снижение уровня кислорода в морской среде, что может иметь пагубные последствия для морских экосистем и привести к исчезновению видов.

Вопрос: Что представляло собой триасово-юрское массовое вымирание?

Ответ: Триасово-юрское массовое вымирание было крупным событием около 200 миллионов лет назад, которое привело к коллапсу глобальных экосистем и исчезновению множества видов.

Вопрос: Что такое месторождения аргиллита?

Ответ: Отложения аргиллита представляют собой осадочные горные породы, состоящие в основном из мелкозернистых частиц грязи. Они могут предоставить ценную информацию о прошлых условиях окружающей среды.

Вопрос: Как это исследование способствует нашему пониманию стабильности экосистем?

Ответ: Это исследование показывает, что даже локальные нарушения могут иметь далеко идущие последствия для глобальных морских экосистем. В нем подчеркивается важность оценки стабильности экосистем перед лицом изменений окружающей среды.