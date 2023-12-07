Галактические ветры: раскрыт универсальный феномен

Ученые сделали революционное открытие относительно потока материи между галактиками и их окружением. Это явление, известное как галактические ветры, уже давно наблюдается в локальной Вселенной. Однако международная исследовательская группа во главе с ученым CNRS недавно обнаружила доказательства этого явления в галактиках возрастом более 7 миллиардов лет, которые активно участвуют в звездообразовании.

Команда использовала MUSE, инструмент, встроенный в Очень Большой Телескоп Европейской Южной Обсерватории, для сбора и анализа данных из этих галактик. Объединив изображения более сотни галактик, они смогли наблюдать и изучать галактические ветры в течение длительных периодов экспозиции.

Галактические ветры являются результатом детонации массивных звезд, но они часто остаются неуловимыми из-за своей диффузной природы и низкой плотности. Команде удалось обнаружить эти ветры, проанализировав сигналы излучения атомов магния. Это позволило им составить карту структуры ветров и выявить их морфологию в виде конусов материи, выброшенных перпендикулярно обеим сторонам галактической плоскости.

Хотя это исследование лишь поверхностно затрагивает это явление, команда надеется глубже понять количество материи, переносимой этими ветрами, и степень их распространения в будущем.

Это новаторское исследование, опубликованное в журнале Nature 6 декабря 2023 года, свидетельствует об универсальности галактических ветров и проливает свет на их важность в эволюции галактик.

Разгадав тайны галактических ветров, ученые стали на шаг ближе к пониманию сложных процессов, формирующих нашу Вселенную. Это открытие не только расширяет наше понимание потока материи в галактиках, но и подчеркивает взаимосвязь небесных объектов на огромных расстояниях.