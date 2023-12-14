Исследователи разрабатывают новый метод объединения генетических и пространственных данных отдельных клеток

Резюме: Ученые из Института Броуда Массачусетского технологического института и Гарварда разработали новый метод под названием Slide-tags, который позволяет исследователям прикреплять точные метки местоположения к отдельным ядрам клеток, сохраняя при этом информацию об исходном местоположении клеток в ткани. Этот метод объединяет генетические и пространственные данные, предоставляя подробную информацию об активности генов, а также о положении клеток в ткани. Этот метод основан на Slide-seq, еще одном подходе, разработанном теми же лабораториями, который может отображать пространственные закономерности генетической активности, но не имеет разрешения для отдельных клеток. С помощью Slide-tags ученые могут проводить эксперименты на отдельных клетках, при этом точно зная, откуда взялась клетка. Исследователи продемонстрировали эффективность метода при изучении клеток ткани головного мозга человека, миндалин и опухоли меланомы и полагают, что интеграция пространственных данных может открыть новые идеи в биологии.

Новый метод Slide-tags, разработанный исследователями из Института Броуда Массачусетского технологического института и Гарварда, позволяет ученым объединять генетические и пространственные данные отдельных клеток. Прикрепляя точные метки местоположения к ядрам отдельных клеток, исследователи могут сохранить информацию об исходном местоположении клеток в ткани. Slide-tags основан на подходе Slide-seq, разработанном теми же лабораториями, который отображает пространственные закономерности генетической активности в тканях, но не имеет разрешения для отдельных клеток.

Способность собирать как генетическую информацию, так и информацию о местонахождении дает исследователям более полное понимание отдельных клеток. Этот метод позволяет ученым проводить эксперименты на отдельных клетках, зная при этом точное происхождение каждой клетки. Интеграция пространственных данных может открыть новые идеи в биологии, которые могут оказаться невозможными только с помощью стандартных экспериментов на одной клетке.

Исследователи продемонстрировали эффективность метода слайд-тегов, изучая клетки различных тканей, включая ткань головного мозга человека, миндалины и опухоль меланомы. Используя пространственные данные, исследователи смогли открыть новую биологию, которую невозможно было бы обнаружить с помощью одних лишь традиционных экспериментов на одной клетке.

Метод Slide-tags предполагает перенос срезов ткани на массивы шариков, каждый из которых помечен несколькими штрих-кодами, указывающими его местоположение. Штрих-коды проникают в ядра клеток, и исследователи измеряют различные уровни различных штрих-кодов в каждом ядре, чтобы вычислить местоположение клетки в массиве. Как только штрих-коды окажутся внутри ядер клеток, исследователи смогут приступить к стандартным экспериментам на одной клетке.

Этот новый метод открывает новые возможности для изучения отдельных клеток на молекулярном уровне в сложных тканях, предлагая понимание как активности генов, так и пространственной организации. Объединив пространственные данные и данные об отдельных клетках, ученые могут получить более глубокое понимание клеточного поведения и функций.