Ученые разработали новаторский метод отслеживания нейронов движущихся животных

Ученые из EPFL и Гарварда сделали революционное открытие, которое позволяет отслеживать нейроны движущихся и деформирующихся животных. Объединив глубокое обучение с новой техникой под названием «целевое увеличение», исследователи разработали метод искусственного интеллекта для расшифровки активности контуров свободно движущихся животных.

Раньше исследователям удавалось получать изображения нейронов у животных, но отслеживание и распознавание этих нейронов с помощью вычислений оказалось сложной задачей, особенно когда мозг движется и деформируется внутри тела организма. Однако группа исследователей во главе с Сахандом Джамалом Рахи из Школы фундаментальных наук EPFL нашла решение этой проблемы.

Используя сверточные нейронные сети (CNN), подмножество искусственного интеллекта, которое может идентифицировать закономерности в изображениях, исследователи научили ИИ понимать наблюдаемые нейроны. CNN фокусируется на небольших частях изображения, таких как края, цвета или формы, чтобы идентифицировать и отслеживать нейроны в мозгу животного.

Чтобы решить проблему разнообразия внешнего вида, вызванного деформациями тела, ученые разработали усовершенствованную CNN с «целевым увеличением». Этот метод автоматически создает аннотации для справки, уменьшая необходимость в обширных аннотациях вручную.

Исследователи проверили свой подход на круглом черве Caenorhabditis elegans, модельном организме в нейробиологии. Они успешно отследили интернейроны червя и наблюдали за их сложным поведением. Например, нейроны демонстрировали адаптируемые модели реакции при воздействии различных стимулов.

За счет значительного сокращения ручных усилий и увеличения производительности анализа этот прорыв может ускорить исследования в области визуализации мозга и углубить наше понимание нейронных цепей и поведения. Исследователи также сделали свою CNN доступной через удобный интерфейс, упрощая весь процесс от ручного аннотирования до окончательной корректуры.

Этот новый метод открывает путь к дальнейшему прогрессу в отслеживании нейронов у движущихся животных и открывает возможности для изучения активности мозга у более сложных организмов.