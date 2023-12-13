Кратковременное социальное взаимодействие может повысить благосостояние, показывают исследования

Резюме:

Новое исследование, проведенное в Турции, показало, что даже краткие социальные взаимодействия, такие как приветствие незнакомца или благодарность кому-то, могут значительно повысить чувство благополучия человека. Исследователи смогли повторить результаты как среди западных, образованных, промышленно развитых, богатых и демократических (СТРАННЫХ) групп населения, так и среди нестранных групп населения. Исследование также подчеркнуло важность этих минимальных социальных взаимодействий, особенно во время сезона рождественских покупок, когда такие встречи более распространены. Предыдущие исследования в основном были сосредоточены на разговорах как способе повышения благосостояния, но это исследование подчеркивает положительное влияние простых приветствий и выражений благодарности. Исследователи предполагают, что вмешательства и политика, направленные на приветствие и благодарность, могут быть простым и недорогим способом улучшить субъективное благополучие.

Исследование, проведенное в сотрудничестве с турецкой компанией по исследованию общественного мнения, включало опрос более 3,200 взрослых на предмет их минимального социального взаимодействия и удовлетворенности жизнью. Участники, которые верили в социальную мобильность и больше общались со слабыми связями (знакомыми или незнакомцами), сообщили о более высоком уровне удовлетворенности жизнью. Результаты также показали, что культурный контекст сыграл свою роль: взаимодействие с незнакомцами имело меньший эффект в турецкой группе, которая имела более тесную и взаимозависимую культуру.

Исследователи подчеркнули влияние пандемии COVID-19, которая ограничила личное общение и лишила людей преимуществ минимального социального взаимодействия. Поскольку многие люди продолжают работать из дома и имеют меньше возможностей для взаимодействия со слабыми связями или незнакомцами, исследование подчеркивает важность этих кратких социальных обменов для субъективного благополучия.

В конечном счете, это исследование дает ценную информацию о силе простых социальных взаимодействий и открывает потенциальные возможности для повышения благосостояния посредством политики и мер, способствующих приветствию и благодарению.