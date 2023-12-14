Гены неандертальцев и эволюция режима сна человека

Хорошо известно, что у людей разные режимы сна: некоторые люди встают рано, а другие — совы. Истоки таких предпочтений во время сна долгое время оставались загадкой, но недавнее исследование проливает новый свет на эту тему. Исследователи обнаружили связь между генами неандертальцев и современными «жаворонками», показав, как наши древние встречи повлияли на наши привычки сна.

Исследование углубляется в генетический путь от наших африканских корней до смешения с неандертальцами. Около 300,000 70,000 лет назад анатомически современные люди появились в Африке и в конечном итоге мигрировали в Евразию около XNUMX XNUMX лет назад. Во время этой миграции они столкнулись с неандертальцами и денисовцами, двумя древними видами гомининов, которые адаптировались к среде Евразии за сотни тысяч лет.

Скрещивание современных людей и неандертальцев было не только социальным, но и генетическим обменом. Ученые обнаружили, что определенные гены неандертальцев предоставили людям варианты, полезные для их новой среды обитания. Эти адаптации включали оптимальные для высоты уровни гемоглобина, иммунные реакции, пигментацию кожи и состав жира.

Помимо физических особенностей, исследователи определили 246 циркадных генов, которые играют роль во внутренних часах нашего организма. Эти гены показали существенные различия между современными людьми и древними гомининами, что указывает на различия в том, как они воспринимают дневные и ночные циклы. Это несоответствие в циркадных ритмах можно объяснить разным режимом светового дня в Африке и более высоких широтах Евразии.

Используя искусственный интеллект, исследователи определили у древних людей конкретные циркадные гены, которые могли влиять на различия в циркадных ритмах между нами и нашими древними родственниками. В ходе комплексного исследования с участием сотен тысяч людей из Британского биобанка они обнаружили, что генетические варианты неандертальцев постоянно связаны с повышенным утренним настроением. Признак утренности, характеризующийся укороченными циркадными часами, вероятно, давал нашим предкам преимущество в выживании в более высоких широтах.

Это исследование предлагает ценную информацию о том, как наши встречи с неандертальцами сформировали не только то, кем мы являемся, но и наши привычки сна. Наследие неандертальцев, возможно, оставило нам больше, чем просто инструменты и огонь — оно могло включить наши будильники. Будущие исследования будут включать изучение влияния генетических вариантов неандертальцев на циркадные часы в различных популяциях человека и изучение других адаптивных черт.