Генетическое влияние: происхождение неандертальцев связано с тем, что они жаворонки

Резюме: Новое исследование предполагает, что наши предки-неандертальцы, возможно, сыграли роль в формировании нашего предпочтения рано вставать. Исследование, проведенное исследователями из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, объединило анализ древней ДНК, генетические исследования современных людей и искусственный интеллект, чтобы обнаружить генетические доказательства различий в циркадных часах между неандертальцами и современными людьми. Когда неандертальцы мигрировали в Евразию, они столкнулись с новой средой обитания с более сильными сезонными колебаниями дневного света и температуры. Исследователи предположили, что скрещивание неандертальцев и современных людей могло привести к передаче циркадных вариантов некоторым людям. Чтобы исследовать это, они проанализировали интрогрессивные генетические варианты в большой когорте из Британского биобанка и обнаружили, что эти варианты постоянно повышают склонность к раннему пробуждению, известную как «утро». Исследователи полагают, что такая склонность к утреннему времени могла быть полезна нашим предкам, жившим в более высоких широтах с продолжительными летним световым периодом. В целом, исследование проливает свет на генетические факторы, влияющие на наш режим сна, и подчеркивает потенциальное влияние неандертальского наследия на наши циркадные ритмы.

Влияние неандертальского происхождения на предпочтения сна

Недавнее исследование, посвященное генетическому происхождению предпочтений во сне, выявило интригующую связь между нашими предками-неандертальцами и нашей склонностью к жаворонкому образу жизни. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели комплексный анализ, объединив данные древней ДНК, современные генетические исследования и искусственный интеллект, чтобы разгадать влияние неандертальского наследия на наши циркадные ритмы.

Неандертальцы, мигрировавшие в Евразию примерно 700,000 XNUMX лет назад, столкнулись с разнообразной новой средой обитания с большими сезонными колебаниями дневного света и температуры. Это побудило исследователей изучить возможность того, что генетический материал неандертальцев мог способствовать различиям в циркадных часах между неандертальцами и современными людьми, которые в основном остались в Африке.

Исследование было сосредоточено на интрогрессивных генетических вариантах, то есть генетических вариантах, перешедших от неандертальцев к современным людям. Изучая большую группу людей из Биобанка Великобритании, исследователи обнаружили, что многие из этих интрогрессивных вариантов оказали существенное влияние на предпочтения сна, особенно в сторону увеличения «утреннего сна». Такая склонность к раннему пробуждению связана с укороченным периодом циркадных часов и наблюдается при адаптации к высоким широтам у других животных.

Считается, что укороченный циркадный период, обусловленный происхождением неандертальцев, полезен для людей, живущих в высоких широтах, поскольку позволяет быстрее согласовывать режим сна/бодрствования с меняющимися сезонными световыми сигналами. Например, плодовым мушкам требуются сокращенные циркадные периоды, чтобы синхронизироваться с продолжительными периодами летнего освещения в высоких широтах. Это давление отбора привело к появлению широтных клинов в популяциях плодовых мух с уменьшением периодов по мере увеличения широты.

Команда исследователей предположила, что склонность к жаворонку могла быть эволюционно выгодной для наших предков, живших в более высоких широтах Европы, и, таким образом, генетические характеристики неандертальцев, влияющие на циркадные ритмы, сохранились с течением времени.

Ведущий автор Джон А. Капра подчеркнул важность своих результатов, заявив: «Анализируя фрагменты ДНК неандертальцев, которые остались в геномах современного человека, мы обнаружили поразительную тенденцию: многие из них последовательно влияют на контроль циркадных генов у современных людей. увеличивая склонность быть жаворонком». Это открытие согласуется с влиянием жизни в более высоких широтах на циркадные часы различных видов животных.

Поскольку исследователи продолжают разгадывать тайны нашего генетического наследия, это исследование добавляет еще один уровень понимания множества способов, которыми наши предки-неандертальцы повлияли на нашу современную жизнь. Наше предпочтение быть жаворонками может проистекать из древнего генетического наследия, которое позволило нашим предкам процветать в различных средах и адаптироваться к вызовам, предъявляемым их окружением.