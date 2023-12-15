Генетическое происхождение утренних людей: наследие неандертальцев

Недавнее исследование пролило свет на происхождение нашего предпочтения рано вставать, предполагая, что генетический материал, переданный от наших предков-неандертальцев, возможно, способствовал этой особенности. Используя древнюю ДНК неандертальцев, а также крупномасштабные генетические исследования и искусственный интеллект, исследователи выявили генетические доказательства различий в циркадных часах неандертальцев и современных людей.

Около 700,000 XNUMX лет назад неандертальцы мигрировали в Евразию, столкнувшись с новой средой обитания с более высокими широтами и более сильными сезонными колебаниями дневного света и температуры. Эти факторы, вероятно, повлияли на развитие их циркадных ритмов. Более того, скрещивание неандертальцев и современных людей Евразии еще больше способствовало потенциальному наследованию циркадных вариантов.

Чтобы изучить эту гипотезу, исследователи проанализировали генетические варианты, которые были переданы от неандертальцев современным людям. Опираясь на большую группу из нескольких сотен тысяч человек, они обнаружили множество интрогрессивных вариантов, влияющих на предпочтения сна. В частности, эти варианты постоянно увеличивали «утренность», что указывает на генетическое влияние на склонность рано просыпаться.

Такое предпочтение раннего подъема кажется выгодным для людей, живущих ближе к более высоким широтам Европы. Укороченный период циркадных часов, связанный с увеличением утренности, позволяет быстрее согласовывать режим сна/бодрствования с внешними сигналами. Такая адаптация наблюдается у различных видов животных, обитающих в более высоких широтах.

Результаты этого исследования дают интригующее понимание нашей эволюционной истории. Склонность к жаворонку, возможно, была полезна нашим предкам, жившим в более высоких широтах Европы, и, таким образом, стала генетической характеристикой неандертальцев, которую стоит сохранить.

Ведущий автор Джон А. Капра из Калифорнийского университета в Сан-Франциско подчеркивает важность этого исследования, заявляя: «Анализируя фрагменты ДНК неандертальцев, которые остались в геномах современного человека, мы обнаружили замечательную тенденцию: многие из них оказывают влияние на контроль над циркадными генами у современных людей и последовательно повышать склонность к жаворонку. Это изменение согласуется с влиянием жизни в более высоких широтах на циркадные часы животных и, вероятно, позволяет более быстро приспособиться к изменению сезонного режима освещения».

По мере того, как мы продолжаем разгадывать сложности нашей генетической структуры, становится все более очевидным, что наше раннее утреннее бодрствование может иметь глубокие корни в нашем неандертальском наследии.