Революционная лазерная система повышает хирургическую точность

В ходе новаторской разработки группа исследователей из Базельского университета создала революционную лазерную систему, которая потенциально может изменить хирургические процедуры. Эта многофункциональная система сочетает в себе три важные функции: резку кости, контроль глубины резания и дифференциацию тканей. Интегрировав эти возможности, команда преодолела предыдущие ограничения и значительно повысила безопасное и эффективное использование лазеров в хирургии.

В новой лазерной системе используются три лазера, сфокусированные на одной точке. Первый лазер действует как датчик ткани, сканируя область вокруг места разреза кости и анализируя состав испаренных образцов тканей с помощью спектрометра. Этот анализ создает подробную карту, отличающую кость от мягких тканей. После завершения процесса картирования активируется второй лазер, специально разработанный для резки костей, и нацеливается на области, обозначенные как кость на сгенерированной карте. Одновременно третий лазер — оптическая система — постоянно контролирует глубину разреза, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение более глубоких слоев ткани.

Что отличает эту лазерную систему, так это ее способность работать автономно, без необходимости вмешательства человека, при этом постоянно проверяя, правильно ли разрезается ткань. Точность системы была продемонстрирована в ходе испытаний на костях и тканях бедренной кости свиньи, где точность достигалась в пределах мельчайших долей миллиметра. Кроме того, скорость лазерной системы сравнима со скоростью обычных хирургических методов, что обеспечивает эффективность и своевременность процедур.

Хотя исследования все еще продолжаются, предпринимаются усилия по дальнейшему уменьшению размера системы. Первоначальные шаги были сосредоточены на объединении оптических и режущих лазеров в блок размером со спичечный коробок. Конечная цель — включить датчик ткани и миниатюризировать всю установку, чтобы она поместилась в эндоскоп, что позволило проводить минимально инвазивные операции.

Потенциальные возможности применения этой передовой лазерной системы огромны. Хирурги могли бы извлечь выгоду из более точной дифференциации опухолей и здоровых тканей, сводя к минимуму удаление окружающей непораженной ткани. Кроме того, контролируемая лазерная резка позволяет создавать инновационные формы разреза, улучшая интеграцию костных имплантатов с существующими костными структурами.

Доктор Аршам Хамиди, ведущий автор исследования, подчеркивает преимущества использования лазеров в хирургии. Бесконтактная резка снижает риск инфекций, а меньшие и более точные разрезы способствуют более быстрому заживлению тканей и уменьшению рубцов.

Эта новаторская лазерная система знаменует собой значительный прогресс в хирургической точности и может совершить революцию в хирургических процедурах в различных областях медицины. Будущее лазерной хирургии выглядит многообещающим, с улучшением результатов лечения пациентов и усовершенствованными хирургическими методами.