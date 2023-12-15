Житель Мичигана спустя 80 лет обнаружил ценный метеорит

Житель Мичигана бессознательно владел одним из крупнейших метеоритов в штате более 80 лет, пока недавно он не был идентифицирован и продан за значительную сумму. Дэвид Мазурек, купивший ферму в Эдморе, штат Мичиган, в 1988 году, наткнулся на метеорит при осмотре собственности. Предыдущий владелец десятилетиями использовал 22-фунтовый камень в качестве дверного упора, не подозревая о его ценности.

Мазурек время от времени носил камень в школу своих детей, чтобы показать и рассказать, но только когда он заметил растущий спрос и прибыльность частей метеорита, он решил исследовать его. Он обратился к Моне Сирбеску, геологу из Университета Центрального Мичигана, которая ранее получала аналогичные запросы, но без каких-либо существенных результатов.

Сырбеску сразу осознала особую природу камня, который она назвала метеоритом Эдмора. Анализ показал, что это крупный железо-никелевый метеорит со значительным количеством никеля, составляющим около 12 процентов его состава. Сирбеску заявила, что это самый ценный экземпляр, который она когда-либо встречала, как с денежной, так и с научной точки зрения.

Убедившись в его подлинности, Мазурек продал метеорит планетарию Абрамса Мичиганского государственного университета за 75,000 10 долларов. В знак благодарности он пообещал передать XNUMX процентов выручки от продажи отделу наук о Земле и атмосфере КМУ, где Сырбеску обнаружил камень. Метеорит, скорее всего, найдет свое место в музее или будет продан коллекционерам, желающим извлечь выгоду из его редкости и научной значимости.

Эта увлекательная история служит напоминанием о том, что ценные и необычные предметы иногда можно найти в самых неожиданных местах, ожидая своего открытия после многих лет безвестности.