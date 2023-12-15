В отдаленной пустыне Атакама обнаружены древние микробные сообщества

Ученые сделали удивительное открытие в пустыне Атакама, обнаружив «инопланетную» экосистему, не похожую ни на что когда-либо виденное. Экосистема, расположенная в аргентинской Пуна-де-Атакама, состоит из кристально чистых лагун, окруженных обширными соляными равнинами. Эта отдаленная и негостеприимная среда с отсутствием дождя и ярким солнечным светом затрудняет выживание большинства животных и растений.

Геолог Брайан Хайнек наткнулся на сеть лагун, изучая спутниковые снимки. С помощью микробиолога Марии Фариас они отправились на это место и обнаружили сеть из 12 лагун площадью более 25 акров. Что сделало это открытие по-настоящему примечательным, так это наличие массивных холмов зеленой растительности, известных как строматолиты, на дне лагун.

Строматолиты представляют собой сложные микробные сообщества, которые по мере роста образуют каменные насыпи. Курганы, обнаруженные в лагунах Атакамы, очень напоминают древние строматолитовые сообщества, существовавшие в период, когда кислород в атмосфере Земли практически отсутствовал.

Предварительные наблюдения позволяют предположить, что эти лагуны могут быть одним из лучших современных примеров самых ранних признаков жизни на Земле. Скальные слои строматолитов в основном состояли из гипса, минерала, который обычно встречается в окаменелостях строматолитов, но отсутствует в современных строматолитах.

Окружающая среда лагун очень напоминает условия древней Земли с ее солеными, кислыми водами и воздействием сильной солнечной радиации. Это открытие не только дает представление о ранних признаках жизни на нашей планете, но и имеет важное значение для понимания того, как жизнь могла возникнуть на Марсе.

Однако эта уникальная экосистема может оказаться под угрозой из-за планируемой добычи лития в этом районе. Если начнется добыча полезных ископаемых, лагуны Атакамы могут быть непоправимо повреждены или уничтожены. Ученые надеются провести дальнейшие эксперименты по изучению строматолитов и защитить эти места, пока не стало слишком поздно.

Открытие этих древних микробных сообществ в таком отдаленном месте является напоминанием о том, как много еще предстоит изучить и понять о нашей планете.

Ученые обнаружили ранее неизвестную и уникальную экосистему в пустыне Атакама в аргентинском регионе Пуна-де-Атакама. Экосистема состоит из кристально чистых лагун, окруженных обширными соляными равнинами. Это открытие дает представление о ранних признаках жизни на Земле и может иметь значение для понимания происхождения жизни на Марсе.

Геолог Брайан Хайнек наткнулся на лагуны, изучая спутниковые снимки этой местности. Заинтересовавшись этой сетью лагун, Хайнек и микробиолог Мария Фариас отправились на это место для дальнейшего исследования. То, что они обнаружили, было поистине примечательным: массивные курганы зелени на дне лагун.

Эти курганы, известные как строматолиты, представляют собой сложные микробные сообщества, напоминающие древние строматолиты того периода, когда в атмосфере Земли было мало кислорода. Строматолиты, найденные в лагунах Атакамы, очень напоминают строматолиты той эпохи, в отличие от любых современных строматолитов, известных сегодня.

Лагуны позволяют заглянуть в прошлое с их солеными, кислыми водами и воздействием сильной солнечной радиации. Они дают представление о том, как жизнь могла развиваться на нашей планете на ранних стадиях ее развития. Более того, условия лагун могут напоминать условия древнего Марса, что делает это открытие актуальным для будущих исследований Марса.

К сожалению, эта уникальная экосистема находится под угрозой из-за планируемой добычи лития в регионе. Если добыча полезных ископаемых продолжится, лагуны и их строматолиты могут быть необратимо повреждены или уничтожены. Ученые срочно проводят дальнейшие эксперименты по изучению и защите этих объектов.

Это открытие служит напоминанием о том, что на нашей планете еще многое предстоит изучить и понять. Он подчеркивает важность сохранения этих уникальных экосистем и проведения тщательных исследований для получения ценной информации о происхождении жизни.