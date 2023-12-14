Новые сведения о высокоэнергетических взрывчатых веществах, полученные в результате экспериментов с насос-зондом

Понимание сложной кинетики реакций энергетических материалов имеет первостепенное значение, когда речь идет об их детонационных характеристиках и безопасности. Хотя экспериментальные исследования и точное моделирование имеют свои проблемы, недавние разработки в экспериментах с насосными зондами пролили новый свет на эти высокоэнергетические взрывчатые вещества.

Исследователи в Китае добились значительных успехов в исследовании кинетики реакций и динамических процессов взрывчатых веществ с использованием крупных лазерных установок. В исследовании, опубликованном в журнале Energetic Materials Frontiers, команда описала сложные методы, используемые в экспериментах с насосами-зондами, и исследование этих материалов.

Исследователи использовали различные методы, такие как динамическое изображение летательного аппарата, динамика возбужденного состояния, динамическая взрывная дифракция рентгеновских лучей и перегруженная детонация, чтобы получить представление о сложностях кинетики взрывных реакций. Изучая внутреннюю деформацию, фазовый переход и сверхбыструю динамику, команда достигла высокого пространственного и временного разрешения.

Одной из основных задач, с которыми столкнулись в этих экспериментах, является разработка новых средств диагностики in situ, которые могли бы фиксировать длины в масштабе от ангстрема до миллиметра. Конечная цель — получить фемтосекундные изображения с пространственным разрешением атомного масштаба, сочетая оптические и рентгеновские или другие датчики частиц для изучения химических реакций на поверхностях и границах раздела материалов.

В исследовании выделены четыре важнейших шага. Во-первых, настраиваемый диапазон давления достигается за счет лазерных механизмов загрузки, которые доводят воспламенение взрывчатых веществ до чрезмерной детонации. Во-вторых, переходная рентгеновская рентгенография с высоким разрешением позволяет исследовать эволюцию микроструктуры под действием динамической нагрузки.

Кроме того, понимание кристаллической структуры, фазовой доли, размера зерен и продуктов химических реакций взрывчатых веществ при динамической нагрузке имеет решающее значение для понимания механизмов их воспламенения и детонации. Наконец, сверхбыстрая лазерная спектроскопия позволяет исследовать структурные изменения после электронной или вибрационной активации.

Эти эксперименты с насосом-зондом открывают путь к изучению сложных реакций, включающих эффект связи химических реакций и ударных волн. Углубляясь в разрыв/образование связей, накопление энергии, структурные изменения и кинетику при динамической нагрузке, можно достичь дальнейших прорывов в области высокоэнергетических взрывчатых веществ.

В целом, прогресс, достигнутый в понимании динамических процессов высокоэнергетических взрывчатых веществ посредством экспериментов с накачкой на лазерных установках, дает ценную информацию об их поведении и открывает возможности для повышения мер безопасности.

Справочник журнала:

Чу, Г. и др. (2023). Недавний прогресс в исследованиях динамических процессов высокоэнергетических взрывчатых веществ посредством экспериментов с зондом накачки на лазерных установках высокой интенсивности. Границы энергетических материалов. /doi.org/10.1016/j.enmf.2023.06.003

Источник: Energetic Materials Frontiers (https://www.sciencedirect.com/journal/energetic-materials-frontiers).