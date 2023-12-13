Звездочеты станут свидетелями впечатляющего метеорного дождя

Краткое описание: Любителей астрономии ждет настоящее удовольствие: долгожданный метеорный поток Геминиды собирается ослепить ночное небо. Это ежегодное мероприятие с ожидаемым пиком до 120 метеоров в час обещает стать незабываемым событием для тех, кто сможет выдержать холодные температуры.

Хотя Геминиды широко известны как «короли метеорных потоков», они относительно редки и случаются только один раз в год. Поток в этом году будет особенно примечательным: Крис Кервин, астроном-любитель, заявил, что метеоры начнутся около 8 часов вечера и первоначально покажутся ближе к нижнему горизонту. С наступлением ночи метеоры станут более заметными, достигнув своего пика около 10:XNUMX и продолжаясь до раннего утра.

Что делает Геминиды такими привлекательными, так это то, что им не требуется никакого специального оборудования — только ваши глаза. Кервин подчеркнул, что звездочетам не нужно сосредотачиваться на каком-то конкретном направлении; вместо этого они могут насладиться завораживающим зрелищем с любой точки зрения. «Это похоже на снежинки, приближающиеся к вашему лобовому стеклу: когда они видят, вы видите, что они приближаются к вам, но когда они пролетают мимо ваших окон, вы видите скорее след», — объяснил он.

Метеорный дождь, судя по всему, исходит из созвездия Близнецов и, как полагают, вызван обломками астероида 3200 Фаэтон, который обращается вокруг Солнца каждые полтора года. Чтобы обеспечить наилучшие впечатления от просмотра, Кервин рекомендовал избегать городских огней, чтобы свести к минимуму световое загрязнение. Кроме того, он посоветовал дать глазам привыкнуть к темноте и не смотреть в телефон. С наступлением ночи желательно одеться потеплее, чтобы защититься от холода.

Хотя вечер среды предлагает пиковую возможность наблюдения, ожидается, что метеорный дождь продлится еще несколько дней. В случае облачности энтузиастам рекомендуется повторить попытку следующей ночью. Итак, приготовьтесь насладиться красотой космоса и приготовьтесь к захватывающему шоу в ночном небе.