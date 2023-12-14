Испытайте впечатляющий метеорный дождь Геминиды в Нью-Брансуике

Приготовьтесь стать свидетелем захватывающего зрелища падающих звезд, когда ежегодный метеорный поток Геминиды освещает небо Нью-Брансуика. Это небесное явление, известное как «король метеорных потоков», обещает стать незабываемым событием для наблюдателей за звездами.

Астроном-любитель Крис Кервин объясняет, что метеорный поток Геминиды произведет впечатляющее количество метеоров — до 120 в час. Феерия начнется около 8:10 у нижнего горизонта, постепенно станет все более заметной и достигнет своего пика в XNUMX:XNUMX. По мере наступления ночи метеоры будут украшать небо до раннего утра.

Одним из замечательных аспектов метеорного дождя Геминиды является то, что вам не нужно никакого специального оборудования, чтобы насладиться зрелищем. Просто выйдите на улицу, дайте своим глазам привыкнуть к темноте и наблюдайте за зрелищем. Кервин сравнивает этот опыт со снежинками, приближающимися к вашему лобовому стеклу и оставляющими завораживающие следы.

Кажется, что метеоры исходят из созвездия Близнецов, но на самом деле они производятся обломками астероида под названием 3200 Фаэтон. Этот астероид диаметром около шести километров обращается вокруг Солнца каждые полтора года.

Для получения наилучших впечатлений от просмотра найдите место вдали от ярких огней города. Если вы позволите своим глазам приспособиться к темноте, вы значительно улучшите свою способность четко видеть метеоры. Не забудьте тепло одеться, выходя на улицу в холодную ночь.

Ожидается, что вечер среды станет пиком метеоритного дождя, но шоу продлится еще несколько дней. Если ненастная погода помешает вашему обзору сегодня вечером, у вас будет возможность стать свидетелем этого небесного зрелища в ближайшие дни.

Не упустите этот необыкновенный повод полюбоваться фейерверком природы. Приготовьтесь получить впечатляющие впечатления: метеоритный дождь Геминиды устроит ослепительное зрелище в небе Нью-Брансуика.